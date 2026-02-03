Virginia Fonseca confirma saída do SBT e transferência para a Globo

Virginia Fonseca decidiu encerrar sua parceria com o SBT para focar na gestão de suas empresas e projetos pessoais. Essa decisão, segundo a influenciadora, é uma estratégia para preservar sua marca e expandir seus negócios, e não deve ser vista como um afastamento definitivo da televisão.

Em uma entrevista, Virginia explicou que o tempo que passou na emissora de Silvio Santos foi fundamental para seu crescimento profissional. No entanto, a dedicação exigida para o programa tornou-se incompatível com suas novas prioridades. Ela destacou que, devido à intensa rotina, não conseguia mais manter a qualidade desejada em suas entregas. Por isso, optou por se afastar para evitar comprometer sua saúde mental e o sucesso de suas empreitadas comerciais.

Atualmente, Virginia se concentra na consolidação de suas marcas, como a WePink e sua linha de roupas fitness, além de estar envolvida na expansão de sua rede de academias. Ela enfatizou que a gestão desses negócios requer uma grande atenção, algo que a rotina de gravações deixava cada vez mais difícil.

Apesar da pausa no SBT, Virginia já confirmou presença em uma gravação especial de Carnaval no Domingão com Huck, na Globo, marcada para o dia 11 de fevereiro. Essa participação ao lado da escola de samba Grande Rio sinaliza uma reaproximação com a emissora carioca. Quando perguntada sobre novos desafios, como a cobertura da próxima Copa do Mundo, Virginia demonstrou otimismo. Ela afirmou estar aberta a novas experiências e que o medo não a impede de aceitar grandes convites.

A nova fase de Virginia Fonseca reflete uma mudança no cenário do entretenimento, onde influenciadores buscam mais autonomia e controle sobre suas carreiras, transformando a televisão em uma parte de um quadro mais amplo que inclui diferentes oportunidades de negócios.