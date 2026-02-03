Band busca Luciana Gimenez para novo programa de auditório

Luciana Gimenez está no centro de uma disputa entre emissoras de televisão brasileiras, após encerrar sua longa trajetória de mais de 20 anos na RedeTV! no mês passado. Duas grandes redes, Band e SBT, estão tentando atraí-la para seus quadros.

A Band foi a primeira a tomar a iniciativa, agendando uma reunião com a apresentadora ainda nesta semana. A proposta inclui a criação de um novo programa de auditório, que iria ao ar nas noites de quarta-feira. Esta data é estratégica, pois coincide com o horário que ela costumava apresentar o programa ‘SuperPop’ na RedeTV!, onde alcançou altos índices de audiência.

À frente dessa proposta estão Guillermo Pendino, diretor-geral de Programação e Conteúdo da Band, e Rosana Saad, sócia da emissora. Esses executivos têm grande interesse na contratação de Gimenez, especialmente pelo seu histórico de sucesso na antiga emissora.

Por outro lado, o SBT também está em busca de sua assinatura. A emissora de Silvio Santos agendou uma reunião para propor à apresentadora um programa aos sábados. Esta estratégia se dá após a saída de Virginia Fonseca, que deixará um espaço agora disponível.

Luciana Gimenez voltou recentemente ao Brasil, após passar uma temporada em Nova York, que incluiu compromissos tanto profissionais quanto pessoais. Durante essa viagem, ela formalizou sua rescisão com a RedeTV!, um processo que foi motivado pela decisão da emissora de antecipar seu encerramento de contrato, que inicialmente estava previsto até 2027, como parte de um esforço de corte de custos.

A carreira de Gimenez na RedeTV! é marcada pela apresentação de programas populares como ‘Superpop’ e ‘Luciana By Night’. As negociações com Band e SBT estão em andamento e devem se concretizar nos próximos dias, definindo assim seu futuro na televisão aberta brasileira.