Alexandre Pires e Gilberto Gil têm especiais na Globo

A programação da TV Globo para o primeiro semestre de 2026 traz novidades empolgantes, principalmente na área de eventos musicais. No dia 18 deste mês, após o reality show Big Brother Brasil 26, Alexandre Pires apresentará o especial “Pagonejo Bão”. O show, gravado em São Paulo, promete uma fusão de ritmos, juntando o samba de Alexandre e Thiaguinho com a música sertaneja de Lauana Prado e da famosa dupla Chitãozinho & Xororó. O evento também contará com a presença de Tati Machado na plateia.

Outro destaque será a despedida de Gilberto Gil dos palcos com o show final de sua turnê “Tempo Rei”. Esta apresentação, que marca o fim de seis décadas de carreira, está agendada para o dia 1º de abril, uma quarta-feira. O show será gravado no Allianz Parque, em março, e a escolha dessa data é estratégica; não haverá partidas de futebol devido à Data Fifa, permitindo que o especial vá ao ar logo após a novela “Três Graças”.

O show de Gilberto Gil já é um sucesso no setor publicitário, mesmo antes de ser exibido. O pacote de patrocínio, com cotas individuais de R$ 4,8 milhões, já conta com a participação do Banco do Brasil, que garantiu sua presença nesta celebração da rica carreira do artista. A emissora está apostando na popularidade do Big Brother e na pausa das competições esportivas para oferecer um conteúdo de prestígio tanto para os telespectadores quanto para os anunciantes.

Esses eventos musicais refletem a estratégia da Globo de transformar grandes turnês e encontros artísticos em atrações de relevância nacional. Ao alinhar a despedida de Gilberto Gil com uma divulgação agressiva e uma programação privilegiada, a emissora visa manter sua relevância cultural e garantir retorno financeiro.

A expectativa é que o encerramento da turnê “Tempo Rei” se transforme em um dos grandes momentos da televisão em 2026, celebrando a longevidade e o talento de um dos ícones da música popular brasileira.