Vinheta de fim de ano da Globo foca em família e afeto

A Globo iniciará em 1º de dezembro a veiculação da Mensagem de Fim de Ano de 2025. A estreia ocorrerá durante o intervalo do ‘Jornal Nacional’. Neste ano, a emissora convidou cerca de 200 artistas, apresentadores e jornalistas para participarem das gravações, que têm um foco maior na proximidade com o público. Como parte dessa mudança, os participantes puderam trazer um convidado especial, seja um familiar ou amigo, para dividir a cena. Essa estratégia visa criar uma atmosfera de celebração coletiva e destacar os laços pessoais, trazendo uma abordagem mais próxima do cotidiano das famílias brasileiras.

A proposta da vinheta é transmitir um tom intimista, valorizando temas como pertencimento, cooperação e as diversas configurações familiares. Os artistas aparecerão ao lado de pessoas que são significativas em suas vidas, reforçando os laços que conectam os participantes ao público e às histórias que a Globo apresentou ao longo do ano.

A tradição da mensagem de fim de ano na Globo começou em 1971. No início, ela era bem simples, com apenas o logotipo da emissora girando ao som de uma música. Foi em 1976 que a canção “Um Novo Tempo”, composta por Beto Pacini e David Neves, se tornou uma marca forte na mensagem de virada e a música que a acompanha passou por diversas reinterpretações ao longo dos anos, com a participação de artistas renomados como Gal Costa e Tim Maia.

Nas décadas de 1970 e 1980, diferentes versões da canção foram apresentadas, e a partir dos anos 1990, as vinhetas começaram a mostrar imagens de várias regiões do Brasil. Essa mudança alinhou a mensagem de fim de ano à diversidade e à representação nacional. Nos anos 2000 e 2010, a vinheta passou a ter um caráter mais coletivo, incluindo artistas e profissionais de bastidores em cenas que enfatizavam a união da equipe.

A Mensagem de Fim de Ano de 2025 busca atualizar e relembrar essa memória histórica, fortalecendo seu papel como um ritual simbólico na televisão aberta. Além disso, a campanha serve como uma maneira de criar laços afetivos, consolidando a imagem da Globo como parte importante das celebrações de fim de ano no Brasil.