Thiago Lacerda equilibra teatro e produções para streaming

Thiago Lacerda está em um momento diversificado da sua carreira, atuando em teatro, cinema e produções de streaming, longe das novelas desde sua última participação em “Amor Perfeito” em 2023. Apesar de sua ausência na teledramaturgia, o ator afirma que a televisão continua sendo uma parte importante de sua vida profissional e que está aberto a novos papéis em novelas.

Em uma entrevista, Lacerda comentou sobre como a televisão é um espaço criativo essencial e que não possui motivos para se afastar das novelas. Ele esclareceu que seu atual compromisso com o teatro, onde está envolvido em dois espetáculos simultaneamente, tem sido o principal fator para sua ausência nas tramas de TV. “É um momento com outros projetos, mas em breve estarei de volta”, disse o ator.

Além do teatro, Lacerda também participou da série “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, disponível no streaming. Nela, ele interpreta o jornalista Ibrahim Sued, uma figura conhecida no jornalismo social brasileiro e que teve uma relação com Ângela Diniz. O ator aceitou o papel rapidamente, destacando a importância histórica do personagem.

Recentemente, Lacerda também voltou a ser visto na televisão com a reprise da novela “Terra Nostra”, que está sendo exibida em celebração aos 60 anos da Globo. Para ele, essa volta representa um momento significativo em sua carreira, lembrando como o sucesso da novela impactou sua imagem junto ao público e como algumas histórias continuam a ressoar mesmo anos depois.

Com sua atuação em diferentes plataformas, Thiago Lacerda se mantém ativo no mercado audiovisual e está à espera de novos projetos na televisão. Essa diversidade de trabalhos não só amplia sua presença no cenário artístico, mas também reforça sua relevância entre as novas gerações, mantendo viva a expectativa de novidades na teledramaturgia.