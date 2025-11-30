Entretenimento

Thiago Lacerda equilibra teatro e produções para streaming

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Thiago Lacerda. Foto: Reprodução/HBO Max
Em nova fase, Thiago Lacerda divide teatro e produções de streaming

Thiago Lacerda está em um momento diversificado da sua carreira, atuando em teatro, cinema e produções de streaming, longe das novelas desde sua última participação em “Amor Perfeito” em 2023. Apesar de sua ausência na teledramaturgia, o ator afirma que a televisão continua sendo uma parte importante de sua vida profissional e que está aberto a novos papéis em novelas.

Em uma entrevista, Lacerda comentou sobre como a televisão é um espaço criativo essencial e que não possui motivos para se afastar das novelas. Ele esclareceu que seu atual compromisso com o teatro, onde está envolvido em dois espetáculos simultaneamente, tem sido o principal fator para sua ausência nas tramas de TV. “É um momento com outros projetos, mas em breve estarei de volta”, disse o ator.

Além do teatro, Lacerda também participou da série “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, disponível no streaming. Nela, ele interpreta o jornalista Ibrahim Sued, uma figura conhecida no jornalismo social brasileiro e que teve uma relação com Ângela Diniz. O ator aceitou o papel rapidamente, destacando a importância histórica do personagem.

Recentemente, Lacerda também voltou a ser visto na televisão com a reprise da novela “Terra Nostra”, que está sendo exibida em celebração aos 60 anos da Globo. Para ele, essa volta representa um momento significativo em sua carreira, lembrando como o sucesso da novela impactou sua imagem junto ao público e como algumas histórias continuam a ressoar mesmo anos depois.

Com sua atuação em diferentes plataformas, Thiago Lacerda se mantém ativo no mercado audiovisual e está à espera de novos projetos na televisão. Essa diversidade de trabalhos não só amplia sua presença no cenário artístico, mas também reforça sua relevância entre as novas gerações, mantendo viva a expectativa de novidades na teledramaturgia.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Elenco infantil grava mensagem da Globo. Foto: Divulgação

Vinheta de fim de ano da Globo foca em família e afeto

3 horas atrás
Foto: Divulgação/Globo

Capítulos 8 a 13 de dezembro de 2025: detalhes importantes

4 horas atrás
Flamengo vence a Copa Libertadores 2025. Foto: TV Globo

Globo registra alta audiência com título do Flamengo na Liberta

14 horas atrás
Foto: Divulgação/HBO Max

HBO Max expande universo de Chespirito com novas produções

19 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo