Capítulos 8 a 13 de dezembro de 2025: detalhes importantes

Resumo dos Capítulos da Novela "Três Graças"

A seguir, os destaques dos capítulos da novela "Três Graças" que irão ao ar de 8 a 13 de dezembro.

Capítulo 43

Juquinha mostra um interesse inesperado pelo inquérito da morte de Rogério, o que intriga Jairo. Enquanto isso, Joaquim ampara Lígia quando ela desmaia e entra em contato com Gerluce para informar o ocorrido. Viviane chega para ajudar Lígia e percebe que ainda há um clima entre ela e Joaquim. Após uma visita emocionada de Josefa, Lígia passa mal novamente. Gerluce se preocupa quando José Maria comunica que Lígia será transferida para um hospital. Em meio a isso, Ferette decide esvaziar algumas esculturas e enviar o dinheiro para um paraíso fiscal. Misael insiste em que Joaquim ainda tem sentimentos por Lígia. Finalmente, Lígia tem alta do hospital, enquanto Joélly enfrenta um grupo de meninas na escola, ameaçando denunciá-las à polícia. Gerluce celebra a volta de Joélly à escola, mas nota que sua filha está diferente.

Capítulo 44

Samira e Edilberto discutem sobre a situação de Raul e Joélly. Pastor Albérico pensa em Lígia, enquanto Josefa acorda assustada após sonhar com Rogério. Joaquim insinuou a Junior que planeja roubar As Três Graças sozinho. Célio estranha a presença de Joaquim em frente à casa de Arminda. Lorena revela a Juquinha que Zenilda teve uma visão de Rogério na rua. Misael exige que Joaquim peça desculpas a Gerluce.

Capítulo 45

Macedo apresenta Angélico a Ferette e detalha um plano para vigiar José Maria. João Rubens e Kasper expressam seu interesse pela escultura As Três Graças, apresentando suas condições de compra a Feliciano. Gerluce confronta Joaquim sobre sua presença na porta de seu trabalho, e ambos trocam acusações. Bagdá e seu grupo se aproximam de Angélico, questionando sua presença na Chacrinha. Ferette se surpreende ao ver Lorena e Juquinha juntos em um carro.

Capítulo 46

Edilberto intervém e salva Angélico de um ataque do bando de Bagdá. Gerluce leva Joélly para conhecer Jorginho e os deixa conversando. Jorginho expressa seus arrependimentos e diz a Joélly que sua mãe está certa em não querer que ele fique por perto. Joélly, ao sentir o bebê mexer em sua barriga, conversa com Raul sobre a necessidade dele conseguir um emprego. Jorginho descobre que Joélly e Raul estão em perigo por causa de Bagdá.

Capítulo 47

Angélico busca informações sobre remédios com José Maria, mas o médico se recusa a falar. Bagdá sente a pressão de Jorginho para liberar Raul. Joélly reage mal à posição de Jorginho de ajudar Raul. Em outra parte da história, Leonardo conversa com Viviane, e Zenilda se preocupa com os sentimentos do filho. Enquanto isso, Claudia comenta com Diniz que voltará quando for a hora de desmascarar Ferette e Arminda.

Capítulo 48

Angélico fotografa Lorena e Leonardo na Chacrinha. Ferette pressiona seus filhos a falarem sobre o que estavam fazendo na Chacrinha. Lorena revela a Ferette que ela e Leonardo estão interessadas nos bens da família. O capítulo termina com Ferette indo à farmácia para conversar com Viviane, que expressa seu desconforto com a presença dele. Misael, Joaquim, Gerluce, Viviane e Júnior se preparam para implementar um plano para expropriar a estátua As Três Graças.

Ficha Técnica

"Três Graças" é uma novela criada e escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu.