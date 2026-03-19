Vencedora do ‘Melhores do Ano’ é anunciada antes da premiação

A categoria “Revelação” do programa “Domingão com Huck” já tem sua vencedora conhecida. A gravação dessa disputa, que faz parte do quadro “Melhores do Ano”, aconteceu antes da transmissão ao vivo e revelou que a atriz Alana Cabral, famosa pelo papel de Joélly na novela “Três Graças”, foi a escolhida.

A decisão foi confirmada após a apuração de informações que circulam nos bastidores da emissora. Alana Cabral superou outros concorrentes como Belo, Ricardo Teodoro, Gabriela Loran e L7nnon. Seu trabalho na novela foi amplamente elogiado, especialmente pela intensidade emocional da história que vivia. A personagem Joélly passa por situações difíceis, incluindo uma gravidez na adolescência e a perda trágica de sua filha. Essa entrega e a performance de Alana foram vistas como fatores fundamentais para sua vitória na categoria.

O formato do “Melhores do Ano” desta temporada é dividido em duas partes: neste fim de semana ocorreu uma apresentação de aquecimento, enquanto a cerimônia principal será transmitida ao vivo no dia 29 deste mês. Durante a gravação, também aconteceu uma competição chamada “Batalha do Lip Sync”. Nela, Melody prestou homenagens a Fada Bela e Ariana Grande, enquanto Pedro Sampaio se destacou com referências a Ricky Martin e Bad Bunny, emergindo como vencedor da disputa.

O “Domingão com Huck” é apresentado por Luciano Huck e conta com uma equipe de produção robusta, incluindo a direção geral de Clarissa Lopes e a direção artística de Hélio Vargas. A expectativa está alta para o evento ao vivo, onde mais surpresas e homenagens deverão ser reveladas.