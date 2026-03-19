Luiz Fara Monteiro, Milena Toscano e Duda Bertelli no ‘Acerte ou Caia!’

A atração dominical “Acerte ou Caia!” se prepara para mais uma edição emocionante, prometendo agitar as tardes de domingo com uma mistura de perguntas, tensão e humor. Com um prêmio que pode chegar até R$ 300 mil, o programa é comandado por Tom Cavalcante e conta com a participação de 11 famosos, que enfrentam o desafio de avançar no jogo sem cair no buraco, em uma dinâmica que garante apenas um vencedor ao final.

Nesta nova edição, o time de participantes é diverso, unindo jornalistas e artistas de diferentes áreas. Luiz Fara Monteiro, apresentador do “Fala Brasil”, compete ao lado da jornalista Ciça Camargo, além dos humoristas Dennys Motta e Tatola. Essa mistura de perfis promete um embate emocionante, onde cada um busca se destacar nas respostas corretas.

O elenco também inclui atores e artistas reconhecidos, como Maurício de Barros, Milena Toscano, Marcelo Laham, Cacau Melo, Carlos Mariano e Quitéria Chagas, além da cantora Duda Bertelli. Essa diversidade de participantes traz um tom variado para a competição, que mescla televisão, humor e música.

“Acerte ou Caia!” vai ao ar aos domingos, logo após o programa “Boom!”, a partir das 15h45, na Record. A produção é realizada pela Boxfish e tem direção de David Feldon, com direção artística de Cesar Barreto. Para aqueles que desejam rever os episódios, as edições completas estão disponíveis no RecordPlus.

Com tantas estrelas envolvidas, a expectativa é grande: quem será o convidado que sairá do palco com o prêmio em dinheiro?