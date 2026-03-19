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José Loreto altera visual para personagem em ‘Quem Ama, Cuida’

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José Loreto. Foto: Divulgação/Globo
José Loreto muda o visual para viver Yuri em 'Quem Ama, Cuida'

José Loreto retorna às novelas em ‘Quem Ama, Cuida’

O ator José Loreto já está pronto para voltar às telas como o personagem Yuri na nova novela da Globo, intitulada “Quem Ama, Cuida”. Para esse novo papel, Loreto fez uma mudança no visual e se junta a um elenco de peso, que inclui Isabel Teixeira, Antonio Fagundes e Leticia Colin.

A trama, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, gira em torno da morte do milionário Arthur, interpretado por Antonio Fagundes. Essa morte ocorre nas primeiras semanas da novela e gera um clima de mistério, já que a fisioterapeuta Adriana, vivida por Leticia Colin, se torna a principal suspeita do crime. Nesse contexto, o personagem de Loreto, Yuri, deverá ter uma relação central com Pilar, a vilã da história que será interpretada por Isabel Teixeira.

Em uma declaração, José Loreto expressou sua empolgação com o novo projeto. Ele mencionou a importância da equipe envolvida e destacou sua satisfação em trabalhar com Walcyr Carrasco, de quem sempre teve vontade de atuar. “Estou bem animado para voltar à TV com esse super time. Será um prazer ser dirigido de novo pela Amora [Mautner, diretora da novela]”, afirmou o ator.

A direção artística ficará a cargo de Amora Mautner, e a estreia de “Quem Ama, Cuida” está marcada para o dia 18 de maio, ocupando o horário das 21h. A nova novela promete misturar drama familiar com elementos de suspense e investigação, dando sequência à estratégia da Globo de abordar histórias que prendem a atenção do público.

Dessa forma, José Loreto e o restante do elenco estão se preparando para entregar uma narrativa cheia de reviravoltas e emoção aos telespectadores.

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