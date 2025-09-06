Brasil conquista Copa do Mundo de cervejas com três prêmios
As cervezas artesanais brasileiras brilharam no World Beer Cup 2025, que aconteceu em maio, em Indianápolis, nos Estados Unidos. Esse evento é um dos mais renomados do mundo, reunindo 8.375 cervejas de 49 países.
Três marcas brasileiras se destacaram, levando medalhas de ouro para casa. A Quadrupel 277 e a Canoa Quebrada, ambas da 277 Craft Beer de Foz do Iguaçu, junto com a Melancia SOUR’n Salt, da Sim! Cerveja de Campinas, foram as grandes vitoriosas. Esses prêmios não só mostram a apreciação internacional, mas também a evolução e a qualidade das cervejas artesanais no Brasil.
Medalhas de ouro para as cervejas brasileiras
A Quadrupel 277 conquistou o ouro na categoria “Belgian-Style Strong Specialty Ale”. Essa cerveja escura e intensa se destaca por seus aromas de frutas passas, como tâmaras e ameixas, e exibe um toque de vinho do Porto. O diferencial fica por conta de um envelhecimento de 12 meses em barris de castanheira, que também guardaram cachaça.
A Canoa Quebrada brilhou na categoria “Gose”, um estilo alemão que traz um toque de acidez e um final salgado. O que a torna única é a adição de caju, que traz um frescor tropical à bebida, fazendo dela uma opção bastante criativa.
Inovação no segmento de cervejas sem álcool
A Sim! Cerveja se destacou com sua Melancia SOUR’n Salt, que também levou o ouro, agora na categoria “Specialty Non-Alcohol Beer”. Com apenas 0,3% de álcool, essa cerveja é uma combinação refrescante de melancia e hibisco, resultando em um sabor ácido com um leve toque salgado. Excelente para harmonizar com pratos de frutos do mar, essa opção sem álcool mostra como o mercado brasileiro pode inovar.
Critérios de avaliação rigorosos
No World Beer Cup 2025, a avaliação foi feita com seriedade, contando com um painel de 265 juízes de 37 países. Eles avaliaram as bebidas em aspectos como sabor, aroma, aparência e equilíbrio. Essa rigorosidade na seleção reafirma a qualidade excepcional das cervejas brasileiras e seu potencial para competir internacionalmente.
Futuro promissor para a cerveja brasileira
As premiações do World Beer Cup são um ótimo indicativo da inovação e qualidade que o setor cervejeiro nacional tem alcançado. A expectativa é que essas cervejarias artesanais ampliem suas operações e ganhem ainda mais visibilidade no exterior.
Com as medalhas de ouro em categorias importantes, as cervejarias do Brasil se consolidam e abrem portas para novas conquistas e parcerias internacionais, trazendo um novo ânimo ao papel do país na indústria cervejeira global.