TV Globo lança documentário sobre Mamonas Assassinas

Mamonas – Eu Te Ai Love Iú. Foto: Reprodução/Globo
TV Globo estreia o documentário "Mamonas – Eu Te Ai Love Iú"

Um novo documentário sobre os Mamonas Assassinas, intitulado “Mamonas – Eu Te Ai Love Iú”, será exibido na próxima segunda-feira (2), logo após o programa Big Brother Brasil 26. Este trabalho marca os 30 anos do trágico acidente que interrompeu a carreira da famosa banda, que foi um grande fenômeno musical no Brasil em 1995.

O documentário busca recontar a história dos cinco jovens de Guarulhos, utilizando uma variedade de imagens e depoimentos exclusivos de familiares e figuras ligadas à banda. Entre os depoentes estão personalidades como Serginho Groisman, Cláudio Manoel e Tom Cavalcante, que compartilharão suas experiências e lembranças do grupo.

Antes de ser exibido ao público, os participantes do Big Brother Brasil terão a oportunidade de assistir ao documentário no ‘Cine BBB’, algumas horas antes da estreia na TV. Esta abordagem procura criar um momento de conexão entre os espectadores e a história contada.

A produção destaca não apenas o luto pela perda dos integrantes, mas também a ascensão meteórica da banda, que se tornou um ícone da música brasileira. Em apenas um ano, o único álbum dos Mamonas Assassinas vendeu mais de 3 milhões de cópias, um feito impressionante no cenário musical do país. Na televisão, a banda foi muito procurada e frequentemente apareceu em programas populares, como o “Domingão do Faustão”, que usou sua participação para aumentar a audiência. Além disso, houve uma disputa entre emissoras para garantir a exclusividade das aparições do grupo.

A criação do documentário é parte do Núcleo de Documentários dos Estúdios Globo, sob a direção de Fellipe Awi e com roteiro de Renato Terra e Gabriel Tibaldo. A produção é de Anelise Franco, e a produção executiva é de Fernanda Neves, com direção artística de Monica Almeida. Pedro Bial também está envolvido, à frente do Núcleo de Documentários.

A exibição do documentário está programada para um momento em que a memória dos Mamonas Assassinas ainda é forte, tanto para aqueles que viveram a época quanto para novas gerações que desejam conhecer mais sobre a banda. Essa rekonteção da história é uma forma de reconhecer que a influência do grupo na cultura brasileira nunca realmente se apagou.

Ficha Técnica:

  • Programa: Mamonas – Eu Te Ai Love Iú
  • Emissora: TV Globo
  • Exibição: Segunda-feira (2), após o BBB 26
  • Direção: Fellipe Awi
  • Roteiro: Renato Terra e Gabriel Tibaldo
  • Produção: Anelise Franco
  • Produção Executiva: Fernanda Neves
  • Direção Artística: Monica Almeida
  • Núcleo de Documentários: Pedro Bial
  • Produtora: Núcleo de Documentários dos Estúdios Globo
  • Gênero: Documentário
