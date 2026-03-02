Napoleão de Almeida deixa a RedeTV! após quatro anos

O narrador Napoleão de Almeida anunciou sua saída da RedeTV! na última quinta-feira, 26 de fevereiro. Ele compartilhou a notícia em suas redes sociais, onde fez um balanço de seus quatro anos de trabalho na emissora, destacando sua participação em transmissões de eventos esportivos importantes, como a NFL, a Bundesliga, a Série B do Campeonato Brasileiro e amistosos da Seleção Brasileira de Futsal.

Em sua mensagem, Napoleão expressou sua gratidão pela oportunidade de trabalhar na RedeTV! desde 2022. Ele afirmou que viver essa experiência foi a realização de um sonho, especialmente por ter narrado a NFL. O narrador também valorizou as amizades que fez ao longo desses anos e mencionou o crescimento profissional que conquistou nesse período.

O último trabalho de Napoleão foi a narração de uma emocionante goleada do Bayern de Munique pela Bundesliga. Ele se despediu de seus colegas desejando sucesso para a emissora e expressou otimismo quanto ao futuro, afirmando que estava pronto para novos desafios.

Atualmente, o próximo passo de Napoleão de Almeida em sua carreira ainda não foi divulgado, deixando em aberto possibilidades sobre seu futuro no mercado esportivo.