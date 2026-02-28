Globoplay revela programação de março com ênfase em mulheres

A plataforma de streaming da Globo traz novidades fresquinhas para março, com novas séries, entretenimento esportivo e o retorno de clássicos. Um dos principais lançamentos é a série original “Juntas & Separadas”, que estreia no dia 12. Criada por Thalita Rebouças, essa é sua primeira experiência com um público adulto. A trama gira em torno de quatro amigas, Laura, Ana Lia, Claudinha e Joana, que se reúnem após seus divórcios e formam uma rede de apoio, entre risos e autodescoberta. Os dez episódios serão liberados de uma só vez, com o primeiro capítulo disponível para não assinantes.

Outra série que chega ao catálogo é “Sullivan’s Crossing – Um Lugar para Recomeçar”. Baseada em livros de sucesso, a história segue Maggie Sullivan, uma neurocirurgiã que retorna à sua cidade natal após um escândalo profissional. A busca de Maggie por reconciliação com seu pai e a chance de um novo amor são os principais temas da trama.

Além das séries, o formato de novelinhas verticais também ganha destaque. A original “Uma Babá Milionária” é um exemplo, com 50 episódios de até dois minutos. A trama envolve Carolina, que lida com a dor do desaparecimento de sua filha ao nascer, e Valentina, uma rival disposta a tudo para proteger sua posição. Outra novidade é “Cida de Cheias de Charme”, que traz uma versão especial de uma personagem já conhecida do público.

Na TV aberta, o mês traz a estreia da novela “A Nobreza do Amor” no dia 16. A história acompanha Alika, uma princesa que precisa reconstruir sua vida após um golpe em seu reino. Nesse mesmo dia, a apresentadora Eliana faz sua estreia oficial na emissora com o programa “Em Família com Eliana”, que contará com um spin-off.

O calendário esportivo também promete ser agitado. A temporada começa no dia 8 com o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, seguido pelas etapas da China e do Japão. Além disso, haverá amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia, assim como competições de Ginástica Artística e Vôlei Masculino.

Entre os dias 20 e 22, o festival Lollapalooza Brasil 2026 toma conta do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento terá cobertura ao vivo por canais de TV pagos, com opções exclusivas para assinantes.

O catálogo de novelas também será atualizado. “Vale Tudo”, um clássico de 1988, retorna no dia 16, seguido por “Amor à Vida” no dia 23. O Projeto Resgate revive obras como “Malu Mulher” e “Maria, Maria”, enquanto o Projeto Originalidades traz “Estrela-Guia”.

Entre os documentários, “Andar na Pedra – A História dos Raimundos”, dividido em cinco episódios, e o filme “Enterre Seus Mortos”, com Selton Mello, também estrearão em março. A programação do mês busca atender a uma variedade de gostos e perfis de assinantes, apresentando uma mescla de produções originais e clássicos.