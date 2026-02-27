Entenda a síndrome vasovagal que fez Ivete Sangalo desmaiar

Desmaios repentinos podem causar bastante preocupação, não é mesmo? Quando alguém desmaia e acaba se machucando, a situação se torna ainda mais séria. Às vezes, as causas são simples, como desidratação ou uma virose passageira. Recentemente, a cantora Ivete Sangalo passou por isso e precisou de cuidado médico após desmaiar em casa.

Ela explicou que seu desmaio foi causado por uma reação do corpo chamada síndrome vasovagal. Segundo Ivete, foi resultado de desidratação devido a uma forte diarreia. É complicado saber se foi algo que comeu, mas o que importa é que ela já está recuperada. A síndrome vasovagal é, na verdade, uma das causas mais comuns de desmaios.

O que é síndrome vasovagal?

A síndrome vasovagal acontece quando o corpo reage de forma intensa a alguns estímulos. Isso provoca uma queda rápida na pressão arterial e na frequência cardíaca. O Dr. Tiago de Paula, neurologista, explica que, por alguns segundos, menos sangue chega ao cérebro. Basicamente, o sangue não consegue alcançar o lugar certo, e isso pode levar a desmaios.

Felizmente, nossos corpos têm um jeito automático de controlar pressão arterial e batimentos cardíacos, tudo isso por conta do nervo vago. Mas, em algumas situações, esse nervo é ativado de modo exagerado, o que resulta numa diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. Isso pode causar tontura, escurecimento da visão e, claro, o famoso desmaio.

Alguns fatores fazem com que essa síndrome apareça. Por exemplo, ficar em pé por longos períodos, calor excessivo, emoções intensas como medo ou dor, jejum prolongado e, claro, desidratação. Ah, e tem pessoas que podem desmaiar até ao ver sangue!

Sintomas da síndrome vasovagal

Os sintomas mais comuns que podem surgir antes de um desmaio incluem tontura, suor frio, náusea, palidez e visão turva. Se você estiver passando por isso, o melhor a fazer é sentar ou deitar rapidamente. Ao sentar, coloque a cabeça entre as pernas e respire fundo. Se puder deitar, elevar as pernas é uma boa ideia. Beba água, descanse e mantenha a calma, porque geralmente a síndrome vasovagal não é algo sério.

Quando procurar ajuda médica

Após um desmaio, é prudente procurar um médico para realizar exames e descartar causas mais sérias, especialmente questões cardíacas. O Dr. Tiago recomenda exames como eletrocardiograma ou holter para verificar se há arritmias. Se a suspeita de um problema cardíaco ou outra condição estiver presente, exames mais avançados podem ser necessários.

A consulta médica é sempre importante. O acompanhamento a longo prazo só é essencial se houver confirmação de alguma arritmia ou disautonomia, por exemplo. E pacientes que sofrem de enxaqueca crônica podem ter mais chances de apresentar esse tipo de desordem.

Essas informações podem ajudar a entender melhor o que aconteceu com a Ivete e situações semelhantes que podem ocorrer. Sabendo disso, é sempre bom ficar atento aos sinais do corpo e procurar ajuda quando necessário.