TV Gazeta ocupa 12º lugar em audiência em São Paulo

A TV Gazeta encerrou o mês de março com resultados de audiência preocupantes, caindo para a 12ª posição na Grande São Paulo. Esse é um dos piores desempenhos da emissora nos últimos anos, com uma média de apenas 0,10 ponto. O resultado vem logo após a introdução de uma nova identidade visual e editorial na emissora, o que levanta questões sobre os impactos dessa mudança.

Historicamente, a Gazeta costumava competir de forma mais vigorosa com outras emissoras menores, como a RedeTV! e a TV Cultura. No entanto, esses canais também apresentaram melhores resultados; a RedeTV! registrou 0,28 ponto e a TV Cultura 0,24, colocando a Gazeta consideravelmente atrás. Em um cenário mais amplo, a emissora só conseguiu superar a RIT e a Novo Tempo, enquanto canais religiosos como a Rede Vida e a TV Aparecida tiveram desempenhos superiores, com 0,15 e 0,14 pontos, respectivamente.

No ranking geral, a Globo se manteve na liderança com 10,2 pontos, seguida pela Record (3,5), SBT (2,4) e Band (1,0). A queda da Gazeta pode ser atribuída às mudanças editoriais implementadas pela equipe de Lucas Gentil, Juliana Algañaraz e José Emílio Ambrósio, que tentam reposicionar a marca. Essa estratégia, no entanto, não conseguiu reter o público que tradicionalmente sustentava a emissora, especialmente telespectadores com mais de 60 anos e aqueles de alto poder aquisitivo.

Duas atrações, em especial, sentiram os efeitos dessa mudança: o programa “Mulheres”, agora apresentado por Glória Vanique, e o “Jornal da Gazeta”, comandado por Joana Treptow. Essas mudanças são significativas, pois Laerte Vieira e Luciana Magalhães foram âncoras da emissora por décadas, e a troca gerou desconforto entre a audiência fiel.

O desafio enfrentado pela Gazeta agora é recuperar a relevância em um mercado de televisão cada vez mais fragmentado. Para isso, será necessário não apenas promover a nova fase da emissora, mas também reconquistar a confiança e o público que se afastou.