Paulo Mendes troca estilo rebelde por novo visual

Raul, personagem da novela “Três Graças”, passará por uma significativa transformação nos próximos capítulos. Ele abandonará o visual bicolor que o acompanhou em sua fase mais conturbada, marcando o início de uma nova etapa em sua vida. Este novo corte de cabelo será um símbolo da sua mudança pessoal e do seu crescimento ao longo da trama.

A gravação dessa mudança foi registrada nos Estúdios Globo em um vídeo divertido, feito por Paulo Mendes, o ator que interpreta Raul. No vídeo, Paulo estava acompanhado das caracterizadoras Gilvete Santos e Cris Carvalho. Com um tom leve e bem-humorado, ele comentou sobre a pressão que recebeu dos fãs pedindo a mudança de estilo. Em tom de brincadeira, Paulo disse que já se via como outra pessoa ao olhar-se no espelho, sublinhando que aquele era o fim do seu antigo visual rebelde.

Durante a gravação, o ator fez uma comparação divertida com uma cena famosa da novela “Laços de Família”, onde a personagem Camila, interpretada por Carolina Dieckmann, também passa por uma transformação. Essa referência ressaltou a importância simbólica da nova aparência de Raul na narrativa da novela.

Na história, essa mudança de visual não é algo aleatório. Raul enfrentou sérios problemas com drogas e passou por situações extremas devido ao vício. Agora, ele decide assumir suas responsabilidades, incluindo a busca pela filha que teve com Joélly e o apoio financeiro a Gerluce em sua casa na Chacrinha. Assim, o novo visual acompanha essa tentativa de reconstrução da sua vida.

A alteração na aparência do personagem serve como um sinal claro de sua transformação, algo que é importante nos momentos finais da trama. A novela, escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva e dirigida por Luiz Henrique Rios, promete mostrar essa mudança de forma marcante, utilizando a imagem de Raul para evidenciar sua evolução.

“Três Graças” está se aproximando de seus capítulos finais, com o último episódio programado para 15 de maio. Após essa exibição, a novela será substituída pela produção “Quem Ama Cuida”, estrelada por Leticia Colin e idealizada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.