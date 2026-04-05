Globo adia divulgação de ‘Quem ama cuida’ e gera suspeitas

Novela “Quem Ama Cuida” Entra em Fase de Expectativa sem Imagens Promocionais

A poucos dias da estreia da novela “Quem Ama Cuida”, marcada para o dia 18 de maio, a produção enfrenta uma situação inusitada: a Globo ainda não divulgou material promocional. Esse silêncio sobre a trama tem gerado curiosidade entre os fãs e cria um clima de incerteza.

Nos bastidores, enquanto algumas cenas estão sendo gravadas em externas no centro de São Paulo com os atores Chay Suede e Letícia Colin, outros integrantes do elenco, como Henrique Barreira, Mariana Ximenes, Flávia Alessandra e Igor Rickli, continuam ensaiando. Essa diferença de ritmo sugere que o andamento da produção pode não estar alinhado em todos os núcleos, o que é incomum para uma novela prestes a estrear.

A ausência de imagens e materiais de divulgação levanta especulações sobre o estágio da novela. Embora isso não indique necessariamente um atraso, é um sinal de que a campanha promocional ainda não está em sintonia com a proximidade da estreia.

A trama gira em torno de Adriana, interpretada por Letícia Colin, uma fisioterapeuta que foi presa injustamente após a morte de seu marido, o milionário Artur, interpretado por Antonio Fagundes. Após ser libertada, Adriana decide buscar justiça contra Pilar, vivida por Isabel Teixeira, que a acusou injustamente e tomou sua fortuna.

Misturando vingança, drama, suspense e uma pitada de humor característico do autor Walcyr Carrasco, a história se aprofunda quando Adriana recebe a ajuda de Pedro, o advogado interpretado por Chay Suede, que é filho do homem que a condenou. Essa relação traz um elemento romântico e um dilema moral ao enredo.

O elenco conta com nomes como Tony Ramos, Nathalia Dill, Renato Góes, Agatha Moreira e Alexandre Borges. O roteiro é escrito por Walcyr Carrasco e Cláudia Souto, sob a direção de Amora Mautner.

Com a ausência de imagens e a proximidade da estreia, a Globo se vê diante de uma situação desafiadora. O público aguarda ansioso por detalhes da nova trama, que promete muitas reviravoltas e surpresas.