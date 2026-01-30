TV Gazeta dispensa Camila Galetti e muda programa ‘Mulheres’

A TV Gazeta passa por uma reestruturação e, em um movimento significativo, anunciou a demissão de Camila Galetti, que apresentava o programa “Mulheres”. A decisão foi tomada na última sexta-feira, dia 30 de janeiro, após um ano de comando do vespertino. Camila optou por se desligar da emissora imediatamente, rejeitando a proposta de continuar até a estreia de um novo formato do programa, prevista para março.

Segundo informações, a direção da emissora ofereceu a Galetti a possibilidade de permanecer apenas em um bloco de fofocas, que será o único conteúdo ao vivo apresentado nos próximos dias. No entanto, a apresentadora, que estava na TV Gazeta desde junho de 2011, preferiu não aceitar a proposta. Até o dia 27 de fevereiro, ela deve aparecer apenas em partes já gravadas.

O programa “Mulheres” passará por uma fase de transição para possibilitar a reforma dos estúdios da emissora. Até o início de março, a atração alternará conteúdos pré-gravados com notícias sobre celebridades, que serão apresentadas por colunistas que já fazem parte da equipe.

Glória Vanique é a principal candidata para assumir a apresentação do “Mulheres” após as mudanças. Essa alteração faz parte de um processo de revitalização do programa, que visa dar uma nova cara à atração.

A TV Gazeta confirmou a saída de Camila Galetti em um comunicado oficial. A emissora expressou agradecimento pelo trabalho da apresentadora e desejou sucesso em seus futuros projetos.

Recentemente, outras demissões também ocorreram dentro da emissora. Pamela Domingues, que dividia a apresentação do “Mulheres”, e Carol Minhoto, apresentadora do “Você Mulher”, foram desligadas. Essas mudanças fazem parte dos ajustes promovidos por Juliana Algañaraz, que assumiu a direção da TV Gazeta com a missão de modernizar a programação e aumentar a interação com o público de São Paulo.

A direção da emissora espera que essas reestruturações tragam resultados positivos em audiência e faturamento ao longo de 2026.