SalDoce e Wanessa se apresentam no ‘Altas Horas’ especial

Neste sábado, 31 de janeiro, o programa “Altas Horas”, da Globo, será uma verdadeira celebração da música feita por mulheres. Comandado por Serginho Groisman, a edição especial reunirá artistas de diferentes gerações e estilos, como Liniker, Lauana Prado, Wanessa Camargo e o trio SalDoce. O foco do programa será discutir as trajetórias, identidades e experiências musicais dessas cantoras.

Liniker, que traz seu novo álbum “Caju”, se apresentará com as músicas “Veludo Marrom” e “Baby 95”. Durante o programa, ela compartilhará lembranças de sua infância em Araraquara, interior de São Paulo, e recordará sua primeira experiência musical em uma apresentação escolar, quando tinha apenas dez anos. “Comecei a compor aos 15 ou 16 anos”, conta Liniker, refletindo sobre sua jornada na música.

Lauana Prado também marcará presença no programa. A cantora goiana vai apresentar suas músicas “Caso do Acaso” e “Saudade Burra”. Ela compartilhará sua trajetória, que começou quando sua mãe duvidou de seu interesse pela música. Lauana se mudou para São Paulo em 2015, onde começou a se apresentar em programas de calouros e ganhou espaço na cena musical.

Wanessa Camargo, com uma carreira de 25 anos, trará clássicos como “O Amor Não Deixa” e “Amor, Amor”. A artista destaca que sua trajetória é marcada por uma diversidade de estilos, do samba ao sertanejo, e está em processo de gravação de um DVD no Rio de Janeiro, que será lançado em março. Ela também comentará sobre os desafios de equilibrar a maternidade com a carreira musical.

O trio SalDoce, formado por Brenda Luce, Fernanda Francis e Marianna Eis, completará a noite. Celebrando seus seis anos de carreira, elas prometem um repertório diversificado que inclui influências da MPB. As cantoras explicarão como começaram a ganhar destaque com vídeos na internet, até lançarem seu primeiro álbum, que conta com colaborações de artistas renomados, como Jorge Vercillo. No programa, interpretarão músicas como “All Star”, “Vilarejo” e “Maria, Maria”.

Com esta edição, “Altas Horas” reafirma seu compromisso em promover diálogos significativos entre artistas de diferentes fases da carreira, abordando temas que vão além da música. O programa vai ao ar após o Big Brother Brasil, e promete um episódio rico em emoção e história.