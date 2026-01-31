BBB 26 atinge recorde de audiência após expulsão de Paulo Augusto

Na noite de sexta-feira, 30 de janeiro, o reality show da Globo obteve um recorde de audiência ao registrar 18,1 pontos de média na Grande São Paulo, a melhor marca da temporada até agora. O programa teve a atenção de mais de 3,6 milhões de espectadores na principal cidade do Brasil, alcançando 33,5% de participação entre os televisores ligados na região durante o horário das 22h24 às 23h02.

Antes desse episódio, o melhor desempenho do programa tinha sido de 17,6 pontos, alcançado em duas ocasiões: na estreia, em 12 de janeiro, e no dia 23 de janeiro. O sucesso de audiência foi impulsionado pela expulsão do participante Paulo Augusto, que foi punido por agressão física contra Jonas Sulzbach.

Domínio na Tela

Durante seu pico de audiência, o reality show chegou a 22,5 pontos, superando amplamente outros canais. As plataformas de streaming, que também competem por audiência nesta temporada, ficaram em segundo lugar, com 15,9 pontos. A Record teve 4 pontos, seguida pela soma dos canais de TV por assinatura com 3,9 pontos. O SBT registrou 3 pontos, enquanto a RedeTV! obteve 1 ponto, a Band 0,5 e a TV Cultura 0,3.

Na programação da própria Globo, o episódio do reality ficou em quarto lugar em audiência no dia, atrás de produções como “Três Graças”, “Jornal Nacional” e “SP2”. Para referência de mercado, cada ponto de audiência corresponde a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, embora esses números sejam preliminares e sujeitos a alterações.

O Incidente e a Decisão da Produção

A situação que levou à expulsão ocorreu na manhã de sexta-feira, quando os participantes estavam em uma corrida para atender ao Big Fone. Durante a dinâmica, Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach, que caiu no chão. As câmeras do programa não capturaram o momento com clareza, o que gerou expectativa nas redes sociais sobre a exibição do trecho.

Após o incidente, Jonas confrontou Paulo, questionando se ele acreditava ter agido corretamente. Paulo, por sua vez, negou ter empurrado Jonas, demonstrando confusão sobre o que ocorreu durante a corrida. Durante o raio-x, Jonas comentou sobre o incidente, mencionando que estava “atrapalhado” com a situação e expressou sua preocupação em entender melhor o que havia acontecido.

Após a análise das imagens, a direção do reality decidiu pela expulsão de Paulo Augusto na tarde de sexta-feira.

O BBB 26 está previsto para terminar em 21 de abril, quando será conhecido o vencedor, que levará para casa um prêmio de R$ 3 milhões.