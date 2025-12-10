TV Gazeta contrata Nany People e ex-globais para novo comando

A TV Gazeta está passando por uma importante transformação em sua programação. Recentemente, a emissora anunciou a contratação de Eduardo Gaspar como novo diretor de criação e Juliana Algañaraz como superintendente geral. Essas mudanças visam fortalecer a presença da tv no cenário nacional e indicar uma nova fase de crescimento.

Enquanto outras emissoras podem estar reduzindo sua equipe ou esperando por melhores momentos, a Gazeta adota uma abordagem ativa. A emissora está buscando expandir seu elenco e reformular sua grade de programação. Segundo informações, estão em andamento negociações com profissionais que têm experiência em grandes redes de televisão.

Entre os possíveis novos integrantes estão nomes conhecidos como Nany People, Anne Lottermann e Manoel Soares. Destaca-se, no entanto, a situação de Nany, que é considerada a contratação mais avançada. A expectativa é que esses novos reforços ajudem a emissora a se destacar e se posicionar de forma mais forte no mercado.

A chegada de Juliana Algañaraz, ex-Endemol Shine Brasil, indica um foco no desenvolvimento de conteúdos e formatos originais. Isso pode ajudar a fortalecer a relação da TV Gazeta com o mercado publicitário e atrair um público mais amplo.

Com essas adições e negociações em andamento, a TV Gazeta se prepara para uma reestruturação significativa, buscando um lugar mais competitivo no cenário da televisão brasileira. A emissora está apostando em talentos reconhecidos para trazer novas ideias e renovação ao seu conteúdo.