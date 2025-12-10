Filipe Bragança e Isadora Cruz apresentam teaser de ‘Coração Acelerado’

A música sertaneja ganha destaque na televisão brasileira com a nova novela das 19h, intitulada “Coração Acelerado”, que estreia no dia 12 de janeiro, substituindo “Dona de Mim”. A produção é uma criação de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, que trazem uma narrativa musical e romântica, com forte presença feminina.

O primeiro teaser da novela foi apresentado no dia 9 de dezembro e conta com as atuações de Filipe Bragança e Isadora Cruz. No vídeo, é feito o convite: "O que faz o seu coração acelerar? Em janeiro: Coração Acelerado, sua nova novela das sete!"

“Coração Acelerado” se passa no coração do Brasil e narra a história de Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, uma jovem compositora que aspira ao estrelato no meio sertanejo. Desde pequena, Agrado acompanhava sua madrinha em caravanas musicais, absorvendo a influência de artistas renomados como Marília Mendonça e Simone e Simaria, que abriram espaço para as mulheres no gênero.

Durante a infância, Agrado participa de um concurso musical em uma rádio de Goiás e conhece João Raul (Filipe Bragança), um garoto que sonha com a mesma carreira. A conexão entre eles surge ao cantarem juntos. Contudo, Agrado precisa sair rapidamente da cidade, mas antes de partir, entrega a João uma medalhinha de Santa Cecília e guarda uma pulseira com suas iniciais. Os dois se reencontram anos depois, quando João já é um cantor famoso e utiliza suas redes sociais para buscar "a garota do passado." Esse post atinge diretamente Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), a influenciadora e namorada de João, que não sabe que Agrado é a pessoa que ele procura. O reencontro traz à tona sentimentos não resolvidos e conflitos entre gerações.

A novela é dirigida artisticamente por Carlos Araujo, que destaca a importância da ambientação sonora. Ele explica que “Coração Acelerado” reflete a identidade do sertanejo contemporâneo, especialmente do Centro-Oeste, com suas músicas e culturas.

A trilha sonora promete mesclar releituras de clássicos sertanejos com composições inéditas, todas em um clima romântico. Além disso, a produção busca inovação ao utilizar inteligência artificial para integrar a voz da atriz Isadora com a da cantora que interpretará as músicas de Agrado. Esse método dispensa a dublagem tradicional, garantindo maior autenticidade nas performances.

O elenco passa por um intenso treinamento que inclui aulas de canto e instrumentação, como violão, além de acompanhamento fonoaudiológico. Isso garante que as cenas musicais sejam autênticas, com o violão sendo um elemento central na história de Agrado e João Raul.

Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento têm um histórico positivo em produções musicais, como “Cheias de Charme” e “Rock Story”, e agora exploram o sertanejo moderno com o suporte do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Artístico da emissora. A equipe teve a oportunidade de realizar imersões culturais em Goiânia e interagir com artistas do gênero para capturar as peculiaridades do cenário sertanejo.

Maria Helena ressalta que “Coração Acelerado” é uma história romântica e feminina, que destaca um sertanejo contemporâneo e uma rica cultura do Centro-Oeste. A proposta da novela é conectar memórias afetivas com um olhar atual sobre a música que cativa milhões.

Com “Coração Acelerado”, o horário das 19h se renova, trazendo uma narrativa que mistura emoção, identidade regional e tecnologia avançada, reafirmando o compromisso da Globo em atualizar o formato da telenovela musical no Brasil.