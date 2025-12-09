Ticiane Pinheiro sai da Record e foca em novo projeto na Globo
Após 20 anos de trabalho na Record, Ticiane Pinheiro anunciou sua saída da emissora. A despedida foi pacífica, com ambas as partes reconhecendo a trajetória de sucesso e profissionalismo. O contrato da apresentadora chegou ao fim e não será renovado, permitindo que ela busque novos desafios na carreira.
Durante sua passagem pela Record, Ticiane se destacou em uma variedade de programas, abrangendo desde novelas até reality shows. Ela iniciou sua carreira em teledramaturgia, atuando na novela “Prova de Amor” (2005), onde interpretou a personagem Maria Dulce. No ano seguinte, em “Cidadão Brasileiro” (2006), viveu Cláudia, uma jovem hippie engajada contra a ditadura militar, mostrando seu talento para interpretar papéis em contextos históricos e sociais importantes.
Em 2007, Ticiane se aventurou no reality show “Simple Life: Mudando de Vida”, ao lado de Karina Bacchi. A dupla passou um tempo no campo, explorando a vida rural com muito humor e leveza. Além disso, em 2009, ela se uniu ao elenco da comédia “Louca Família”, comandada por Tom Cavalcante, o que solidificou sua imagem como artista versátil, capaz de atuar e apresentar.
A jornada de Ticiane na Record também inclui um longo período como apresentadora. Iniciou como repórter no “Hoje em Dia” em 2007 e, em 2012, assumiu o “Programa da Tarde”, onde passou a se conectar mais com o público feminino. Nos últimos anos, Ticiane se tornou uma presença frequente em realities, comandando o “Troca de Esposas” e, mais recentemente, “Canta Comigo Teen”, reforçando sua proximidade com o público jovem.
Desde 2015, participou como apresentadora oficial do “Hoje em Dia”, ajudando a criar uma imagem familiar e acolhedora que pode ser um diferencial em futuros projetos. Com o fim do contrato na Record, começaram a surgir especulações sobre seu próximo passo.
Rumores indicam que a Globo está interessada em Ticiane, especialmente com a possibilidade de uma nova atração voltada para o público feminino no canal GNT. Além disso, há conversas sobre a possibilidade de ela substituir Rita Batista no programa “É de Casa”, na Globo. Essa mudança poderia ser uma estratégia da emissora, buscando apresentadores com forte conexão com o público e experiência em formatos de revista eletrônica.
A saída de Ticiane da Record representa a oportunidade de reposicionar sua carreira em novos formatos. Com uma bagagem que inclui trabalhos em novelas, sitcoms e programas de variedades, ela é uma das apresentadoras mais procuradas atualmente, especialmente em projetos voltados ao público feminino.