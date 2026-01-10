TV Gazeta avança em negociação com Joana Treptow

A TV Gazeta está passando por um processo de renovação em sua programação e busca fortalecer seu departamento de telejornalismo. Para isso, a emissora está com negociações avançadas para contratar Joana Treptow, uma jornalista que deixou a Band em setembro de 2024, após uma longa trajetória de dez anos na emissora.

As informações sobre essa aproximação de Joana com a TV Gazeta foram divulgadas por um jornalista conhecido no meio. Essa movimentação indica o interesse da emissora em revitalizar seus programas informativos e atrair mais audiência.

Embora ainda não haja confirmação oficial sobre o fechamento do contrato, nos bastidores a expectativa é de que a negociação seja bem-sucedida. Joana Treptow é uma profissional reconhecida, especialmente por sua atuação como meteorologista no ‘Jornal da Band’, além de ter participado de outros projetos de entretenimento, como o ‘Melhor da Noite’ e o ‘Band Folia’.

Recentemente, após deixar a Band, Joana se juntou à equipe da rádio TMC, onde deverá continuar trabalhando, mesmo que a assinatura com a nova emissora aconteça em breve. Atualmente, a jornalista está em férias fora do Brasil, e seu retorno está programado para este fim de semana, o que coincide com a fase final das negociações.

A entrada de Joana Treptow na TV Gazeta representa uma estratégia da emissora para recuperar sua relevância no mercado, trazendo rostos conhecidos e competentes para suas telinhas.