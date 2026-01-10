Luiza Tomé fecha contrato com a Record para série ‘Amor em Ruínas’

A Record anunciou, na sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026, o retorno da atriz Luiza Tomé aos seus estúdios após quase dez anos. A artista fará parte do elenco da nova série bíblica intitulada “Amor em Ruínas”, que será produzida pela Seriella.

Luiza Tomé já é uma conhecida figura na emissora, onde atuou em várias produções, como “Cidadão Brasileiro” (2006), “Bela, a Feia” (2010) e “Escrava Mãe” (2016). Sua última aparição na Record foi em 2017, na novela “Apocalipse”. Antes de retornar à emissora, Luiza trabalhou no SBT, onde participou de “A Caverna Encantada” (2025). Ela também teve passagens pela Globo, atuando em “O Sétimo Guardião” (2018) e no reality “Dança dos Famosos” em 2019.

Na nova série, Luiza terá um papel importante no desenvolvimento da trama. “Amor em Ruínas” será ambientada na antiga Israel e gira em torno de Oseias, um profeta cuja história de amor representa a conexão entre o divino e os humanos. O elenco principal também inclui Sérgio Marone e Letícia Laranja, que juntos explorarão dilemas morais e tradições da época.

As gravações da série estão previstas para começar nas próximas semanas e trarão uma temática centrada na resiliência e fé em uma sociedade em declínio. A direção geral de “Amor em Ruínas” ficará a cargo de Alexandre Avancini, conhecido por sua work em séries como “Prova de Amor” (2005), “Vidas Opostas” (2007) e “Vidas em Jogo” (2011). O retorno de Luiza à Record é uma oportunidade aguardada, especialmente após uma tentativa anterior de incluí-la no elenco de “Três Graças”, que não foi possível devido a compromissos contratuais com o SBT.