Audiência do último capítulo de ‘Dona de Mim’ é revelada

Nesta sexta-feira, a rede Globo encerrou a exibição da novela “Dona de Mim”, que teve 220 capítulos ao longo de sua transmissão. Criada por Rosane Svartman, a trama, protagonizada por Clara Moneke e Juan Paiva, obteve uma média de 21,5 pontos de audiência na Grande São Paulo, marcando o melhor desempenho do horário das 19h desde a novela “Vai na Fé”, exibida em 2023, que alcançou 23,4 pontos.

O último episódio, que foi ao ar entre 19h30 e 20h25, registrou 20,9 pontos de audiência e teve um share de 36,9%. Esses números refletem o desempenho estável da novela, que mesmo assim não foi unânime na opinião do público e da crítica.

Enquanto “Dona de Mim” se despedia, as emissoras concorrentes tiveram resultados bem inferiores. A Record registrou 7,0 pontos, seguida pelo SBT com 2,3 pontos, a Band com 2,3 pontos, a XSports com 0,9, a TV Cultura com 0,3 e a Record News, que também ficou com 0,3 pontos. Os serviços de streaming, no total, alcançaram 13,0 pontos.

Com oito meses no ar, a novela deixa um legado significativo, embora os números não se comparem a fenômenos de audiência de outras épocas. A partir da próxima segunda-feira, 12 de outubro, “Coração Acelerado” assumirá a faixa das 19h.

A equipe responsável pela novela contou com roteiristas como Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A direção foi realizada por Allan Fiterman sob a supervisão geral de Pedro Brenelli, e a produção ficou a cargo de Mariana Pinheiro, com a direção de gênero de José Luiz Villamarim.