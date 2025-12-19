TV Gazeta altera ‘Mulheres’ e encerra contrato com Pamela Domingues

A TV Gazeta está passando por uma reestruturação e anunciou a saída de Pamela Domingues, que foi a apresentadora do programa “Mulheres”. Essa mudança é parte de um conjunto de transformações que estão ocorrendo na emissora nos últimos meses. A informação foi confirmada por meio de uma nota oficial da emissora.

Na nota, a TV Gazeta comunicou: “Informamos o encerramento do vínculo profissional com a apresentadora Pamela Domingues. A partir de 5 de janeiro de 2026, o programa Mulheres será comandado por Camila Galetti. A emissora reconhece o talento e a dedicação de Pamela durante a sua trajetória, que começou em 2006, e deseja sucesso em seus novos projetos.”

Pamela Domingues ingressou na emissora em 2006 como apresentadora do “BestShop TV” e passou a ser repórter do programa “Mulheres” em 2010. Com o passar dos anos, teve a oportunidade de apresentar diversas atrações, como “Hoje Tem” e “Mundo à Mesa”. Em 2023, ela assumiu o comando do programa “Mulheres” ao lado de Regiane Tápias, sucedendo Regina Volpato. Recentemente, dividiu a apresentação com Camila Galetti, que continuará no comando da atração de forma solo.

Além da saída de Pamela, a TV Gazeta também anunciou que o contrato de Carol Minhoto, apresentadora do “Você Mulher”, não será renovado. Carol, que esteve à frente do programa por mais de dez anos, também deixará a emissora.

Essas mudanças são parte dos ajustes realizados por Juliana Algañaraz, nova diretora da TV Gazeta. O objetivo é renovar a programação e estabelecer uma conexão mais forte com o público de São Paulo, que é a principal audiência do canal.

A expectativa é que essas alterações impactem positivamente tanto o perfil dos programas quanto os índices de audiência e os resultados financeiros da emissora ao longo do próximo ano.