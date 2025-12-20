Final da Libertadores feminina alcança recorde de audiência

A emissora XSports, especializada em programação esportiva, tem se destacado na televisão brasileira ao alcançar mais de 24 milhões de telespectadores nos seus primeiros quatro meses de operação, entre 16 de agosto e 15 de dezembro. Segundo dados da Kantar Ibope Media, isso atesta o crescimento significativo do canal no cenário da TV aberta, que se traduz em uma variedade de conteúdos esportivos transmitidos 24 horas por dia.

Um dos principais momentos de audiência ocorreu no dia 18 de outubro, durante a final da Libertadores Feminina, onde o Corinthians enfrentou o Deportivo Cali, da Colômbia. Essa partida atraiu mais de 2,2 milhões de espectadores, consolidando a emissora como referência nas transmissões de futebol feminino. Também se destacou o jogo entre Corinthians e Boca Juniors, que, nas quartas de final do mesmo torneio, alcançou 1,02 ponto de audiência.

Os números mensais indicam uma trajetória de crescimento contínuo para a XSports. Em setembro, a audiência única aumentou 52% em relação ao mês anterior, um resultado que se mantém positivo nos meses subsequentes. Essa evolução demonstra o esforço da emissora em oferecer conteúdos esportivos diversificados e de qualidade, o que tem ajudado a fidelizar o público.

Além do futebol feminino, o futsal é outra modalidade que tem se destacado no canal. Durante a transmissão da Liga Nacional de Futsal, entre outubro e dezembro, mais de 3,3 milhões de espectadores assistiram aos jogos, com destaque para a final entre Jaraguá e Corinthians, que atingiu pico de 1 ponto de audiência.

Programas originais também têm contribuído para o sucesso da XSports. O programa “Tapete Verde”, focado nos pré-jogos, realizou 97 edições durante esse período e atingiu mais de 5,3 milhões de espectadores. Já o “Gols Pelo Mundo”, que apresenta os principais lances de campeonatos internacionais, teve 26 edições e chegou a 2,4 milhões de espectadores.

Thiago Garcia, diretor comercial da XSports, classifica este início como promissor. Ele destaca que a emissora já demonstra uma identidade clara e está construindo uma marca sólida, com um crescimento sustentável e uma relação de confiança com o público.

Com esses resultados, a XSports se firma como um novo polo de esportes na televisão aberta brasileira, apresentando um desempenho sólido e uma recepção positiva por parte dos espectadores.