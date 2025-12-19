João Kléber faz pegadinha nova com Luciana Gimenez no ‘Para Aqui!’

O clima descontraído dos domingos na RedeTV! volta a ser protagonista hoje, com uma nova edição do programa "Para Aqui!", apresentado por João Kléber. A atração está marcada para as 20h15 e, desta vez, contará com uma pegadinha inédita que surpreendeu a apresentadora Luciana Gimenez.

A situação inusitada criada pela produção teve como cenário uma gravação normal do programa "SuperPop". Durante essa encenação, a paciência de Luciana foi colocada à prova, gerando momentos de tensão e risadas. Assim que percebeu que tudo se tratava de uma armação, ela não hesitou em reagir com bom humor e ironia. “Brincadeira? Vocês são ridículos”, disse Luciana ao descobrir a verdade. Em tom brincalhão, a apresentadora também lançou uma provocação ao colega João, afirmando que iria se vingar. "Sou escorpiana, pode demorar, mas vai ter vingança! Me aguarde", avisou ela, mantendo o espírito leve da interação.

Essa dinâmica entre os apresentadores contribui para o caráter divertido e familiar do programa, que visa reunir as pessoas na frente da televisão para uma noite de entretenimento. "Para Aqui!" segue em sua grade na RedeTV!, sempre inovando com novas atrações que buscam cativar o público a cada semana.

