Jendal resgata Alika após denúncia de Virgínia

A trama da novela “A Nobreza do Amor” passará por uma reviravolta significativa nas próximas cenas, com um foco especial na personagem Virgínia, interpretada por Theresa Fonseca. Nos capítulos que estão por vir, a vilã descobrirá a verdadeira origem de Alika, também conhecida como Lúcia, vivida por Duda Santos. Essa informação será usada por Virgínia para denunciá-la a Jendal, o tirano interpretado por Lázaro Ramos.

Movida pelo ciúme e pela ambição, Virgínia irá pesquisar em jornais antigos e confirmará que Alika é realmente a princesa que Jendal procura. Ao perceber que a captura de Alika pode trazer grandes benefícios pessoalmente, Virgínia decide agir rapidamente. Ela envia um telegrama a Jendal, informando não apenas o paradeiro de Alika, mas também a localização de Niara, conhecida como Vera, que é interpretada por Erika Januza.

Com essa denúncia, Jendal chega ao Brasil e inicia uma perseguição implacável. Alika é capturada por soldados e levada de volta à força para Batanga, onde ficará sob o domínio de Jendal mais uma vez. Uma reviravolta importante acontecerá nos porões do palácio, onde Alika confrontará Jendal e revelará que está grávida de Tonho, interpretado por Ronald Sotto. Essa notícia provoca uma onda de raiva em Jendal.

Ele vê Alika como “impura” por estar grávida de outro homem e decide não concretizar imediatamente o casamento. Em vez disso, Jendal opta por manter Alika e Niara trancadas em segredo no palácio até o nascimento da criança. O plano de Jendal é esperar o filho nascer, para então eliminá-lo e assim “restaurar” sua honra, antes de exigir que Alika se torne sua esposa.

Essa trama faz parte da sinopse elaborada pelos autores Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr. É importante destacar que a novela ainda está em desenvolvimento, e algumas mudanças podem ocorrer com base na recepção do público.

Por outro lado, uma reação está sendo planejada. Tonho e Omar, interpretado por Rodrigo Simas, estão organizando uma resistência para invadir Batanga e resgatar Alika. A produção da novela já está avançada, com episódios programados para ir ao ar entre o final de maio e o início de junho. “A Nobreza do Amor” deve permanecer na telinha até novembro, quando será substituída pela novela “Lá na Minha Terra”, proposta por Mário Teixeira.