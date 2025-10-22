Entretenimento

Globo destaca encontro de familiares de artistas na vinheta de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto: Beatriz Damy/ Globo
Globo reúne familiares de artistas na vinheta de fim de ano 2025

A TV Globo iniciou nesta terça-feira, 21 de outubro de 2025, as gravações da sua clássica vinheta de fim de ano nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A campanha deste ano adota um tom intimista e emocional, enfocando valores como pertencimento, união e cooperação. A proposta traz artistas, jornalistas e apresentadores acompanhados de familiares e pessoas queridas, ressaltando laços afetivos e celebrando conexões que vão além das telas.

Segundo informações da emissora, o conceito criativo prioriza encontros genuínos, capturando momentos espontâneos entre os talentos e seus convidados. Participam da filmagem nomes de diferentes gerações e áreas da emissora, com a presença de pais, filhos, irmãos e amigos próximos.

Entre os confirmados estão diversos artistas conhecidos, como Lázaro Ramos e Taís Araújo, Rafa Kalimann com sua mãe, Genilda Fernandes, Renata Vasconcellos ao lado da irmã gêmea, Lanza Mazza, e muitos outros, como Lucas Leto, Otávio Muller e Eliana. Eles estarão ao lado de suas respectivas famílias, criando um clima de celebração e afeto.

Um dos aspectos que chamou a atenção foi a participação de profissionais de outras emissoras. Por exemplo, o jornalista César Tralli gravou com a esposa, Ticiane Pinheiro, apresentadora do programa “Hoje em Dia”, da Record. Patrícia Poeta também esteve presente, acompanhada da irmã, Paloma Poeta, que apresenta o “Fala Brasil”, também da concorrente. Essa colaboração entre diferentes emissoras é uma abordagem incomum e simboliza uma abertura no mercado, destacando o espírito de colaboração e conexão humana que a vinheta busca transmitir.

A vinheta de fim de ano da Globo é uma das mais reconhecidas da televisão brasileira, tradicionalmente marcando o fim de cada ciclo com a icônica canção “Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou”. Este ano, o tema é “Família, amizade e conexão”, enfatizando as várias formas de afeto e proximidade que existem nas relações humanas.

Além de ser exibida nos intervalos da programação e na grade de dezembro, a vinheta terá versões digitais e conteúdos de bastidores que serão publicados nas redes sociais oficiais da emissora durante o mês. Com isso, a Globo espera aproximar ainda mais o público dos artistas e realçar o caráter coletivo da mensagem.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Três Graças. Foto: Reprodução

Trilha de “Três Graças” conta com Liniker, Marília Mendonça e outros

3 horas atrás
Belo em cena de Três Graças. Foto: Divulgação/Globo

Números consolidados de 21 de outubro de 2025

6 horas atrás
Foto: Divulgação/TV Globo

Clássico de 1990 é reapresentado no “Vale a Pena Ver de Novo”

8 horas atrás
Estrela turca Vahide Perçin interpreta Gönül em “Mãe”, nova novela da Record

Vahide Perçin é Gönül na nova novela “Mãe” da Record

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo