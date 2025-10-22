Globo destaca encontro de familiares de artistas na vinheta de 2025

A TV Globo iniciou nesta terça-feira, 21 de outubro de 2025, as gravações da sua clássica vinheta de fim de ano nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. A campanha deste ano adota um tom intimista e emocional, enfocando valores como pertencimento, união e cooperação. A proposta traz artistas, jornalistas e apresentadores acompanhados de familiares e pessoas queridas, ressaltando laços afetivos e celebrando conexões que vão além das telas.

Segundo informações da emissora, o conceito criativo prioriza encontros genuínos, capturando momentos espontâneos entre os talentos e seus convidados. Participam da filmagem nomes de diferentes gerações e áreas da emissora, com a presença de pais, filhos, irmãos e amigos próximos.

Entre os confirmados estão diversos artistas conhecidos, como Lázaro Ramos e Taís Araújo, Rafa Kalimann com sua mãe, Genilda Fernandes, Renata Vasconcellos ao lado da irmã gêmea, Lanza Mazza, e muitos outros, como Lucas Leto, Otávio Muller e Eliana. Eles estarão ao lado de suas respectivas famílias, criando um clima de celebração e afeto.

Um dos aspectos que chamou a atenção foi a participação de profissionais de outras emissoras. Por exemplo, o jornalista César Tralli gravou com a esposa, Ticiane Pinheiro, apresentadora do programa “Hoje em Dia”, da Record. Patrícia Poeta também esteve presente, acompanhada da irmã, Paloma Poeta, que apresenta o “Fala Brasil”, também da concorrente. Essa colaboração entre diferentes emissoras é uma abordagem incomum e simboliza uma abertura no mercado, destacando o espírito de colaboração e conexão humana que a vinheta busca transmitir.

A vinheta de fim de ano da Globo é uma das mais reconhecidas da televisão brasileira, tradicionalmente marcando o fim de cada ciclo com a icônica canção “Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou”. Este ano, o tema é “Família, amizade e conexão”, enfatizando as várias formas de afeto e proximidade que existem nas relações humanas.

Além de ser exibida nos intervalos da programação e na grade de dezembro, a vinheta terá versões digitais e conteúdos de bastidores que serão publicados nas redes sociais oficiais da emissora durante o mês. Com isso, a Globo espera aproximar ainda mais o público dos artistas e realçar o caráter coletivo da mensagem.