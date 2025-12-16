‘Três Graças’ tem audiência semelhante a ‘Mania de Você’ na Globo
Após uma semana marcada por dificuldades, incluindo um apagão que afetou a Grande São Paulo, a novela "Três Graças" completou oito semanas no ar com resultados preocupantes para a emissora. A trama, escrita por Aguinaldo Silva, registrou uma média de 21,5 pontos, o mesmo desempenho de "Mania de Você", que era considerada a maior decepção de audiência no horário nobre.
"Três Graças" ficou atrás de produções icônicas, como "Vale Tudo" e "Dona de Mim", que alcançaram 21,6 pontos. A situação crítica na audiência se evidenciou no capítulo exibido na última segunda-feira (15), onde uma sequência importante atendeu a 22 pontos, mas não foi suficiente para melhorar o desempenho geral.
Em busca de reverter essa situação, a direção da emissora decidiu acelerar o desenvolvimento das histórias da trama, visando conquistar o público que acompanha a novela também pelas redes sociais. Novas estratégias estão sendo elaboradas para o período pós-reveillon, com a intenção de revitalizar a novela.
Duas mudanças significativas já foram programadas. No dia 5 de janeiro, um capítulo especial vai explorar o passado dos personagens, especialmente abordando os eventos que levaram à morte de Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis. Esse episódio pretende oferecer aos telespectadores uma série de esclarecimentos que reorganizam a compreensão da trama.
Depois, no dia 20, a novela introduzirá um novo conflito com a chegada de uma personagem vivida por Viviane Araújo, que terá uma ligação direta com Misael, interpretado por Belo. A presença dela promete trazer novas dinâmicas para as relações entre os personagens centrais.
"Três Graças" é uma criação de Aguinaldo Silva, que contou com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, tendo direção de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Apesar do desempenho abaixo do esperado, a novela tem exibição garantida até maio, quando será substituída por "Quem Ama, Cuida", de Walcyr Carrasco e Cláudia Souto. A importância do horário nobre para a emissora se reafirma, considerando as mudanças e investimentos que estão sendo feitos.
Abaixo, alguns detalhes da trama:
- Programa: "Três Graças"
- Emissora: Globo
- Horário: Segunda a sábado, às 21h
- Elenco: Sophie Charlotte, Grazi Massafera, Arlele Salles, Marcos Palmeira, Murilo Benício, Andrea Horta, Dira Paes, Eduardo Moscovis, Viviane Araújo, Belo
- Autores: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva
- Direção Artística: Luiz Henrique Rios
- Produção: Gustavo Rebelo, Silvana Feu
- Gênero: Novela / Drama