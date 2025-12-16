‘Três Graças’ tem audiência semelhante a ‘Mania de Você’ na Globo

Após uma semana marcada por dificuldades, incluindo um apagão que afetou a Grande São Paulo, a novela "Três Graças" completou oito semanas no ar com resultados preocupantes para a emissora. A trama, escrita por Aguinaldo Silva, registrou uma média de 21,5 pontos, o mesmo desempenho de "Mania de Você", que era considerada a maior decepção de audiência no horário nobre.

"Três Graças" ficou atrás de produções icônicas, como "Vale Tudo" e "Dona de Mim", que alcançaram 21,6 pontos. A situação crítica na audiência se evidenciou no capítulo exibido na última segunda-feira (15), onde uma sequência importante atendeu a 22 pontos, mas não foi suficiente para melhorar o desempenho geral.

Em busca de reverter essa situação, a direção da emissora decidiu acelerar o desenvolvimento das histórias da trama, visando conquistar o público que acompanha a novela também pelas redes sociais. Novas estratégias estão sendo elaboradas para o período pós-reveillon, com a intenção de revitalizar a novela.

Duas mudanças significativas já foram programadas. No dia 5 de janeiro, um capítulo especial vai explorar o passado dos personagens, especialmente abordando os eventos que levaram à morte de Rogério, interpretado por Eduardo Moscovis. Esse episódio pretende oferecer aos telespectadores uma série de esclarecimentos que reorganizam a compreensão da trama.

Depois, no dia 20, a novela introduzirá um novo conflito com a chegada de uma personagem vivida por Viviane Araújo, que terá uma ligação direta com Misael, interpretado por Belo. A presença dela promete trazer novas dinâmicas para as relações entre os personagens centrais.

"Três Graças" é uma criação de Aguinaldo Silva, que contou com a colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, tendo direção de Luiz Henrique Rios e produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Apesar do desempenho abaixo do esperado, a novela tem exibição garantida até maio, quando será substituída por "Quem Ama, Cuida", de Walcyr Carrasco e Cláudia Souto. A importância do horário nobre para a emissora se reafirma, considerando as mudanças e investimentos que estão sendo feitos.

Abaixo, alguns detalhes da trama: