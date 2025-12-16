Hoje em Dia recebe mais tempo na Record e enfrenta concorrentes

Na manhã desta segunda-feira, 15 de janeiro, a Record fez uma mudança significativa em sua programação ao ampliar o horário de exibição do programa ‘Hoje em Dia’. A partir de agora, o programa começará às 9h30. Essa alteração foi feita sem aviso prévio e visa interferir na audiência de outros telejornais da manhã, como o ‘Bom Dia Brasil’, da TV Globo, e o ‘Primeiro Impacto’, do SBT.

Com essa nova estratégia, a Record busca aumentar a audiência do ‘Hoje em Dia’, especialmente para contrabalançar o crescimento do SBT, que também está ampliando o seu tempo de programação. A ideia é que ao alinhar o início do ‘Hoje em Dia’ com o término do noticiário da Globo, a emissora consiga atrair telespectadores que costumam mudar de canal nesse horário.

Apesar de algumas críticas de público e especialistas sobre a relevância do formato, o ‘Hoje em Dia’ tem conseguido manter a vice-liderança em audiência ao longo de 2025, registrando uma média entre 3 e 4 pontos. Para referência, um ponto de audiência corresponde a cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.

Além disso, a Record também está se preparando para novas mudanças em 2026. Ticiane Pinheiro, uma das apresentadoras do programa, se despedirá da atração no dia 1º de janeiro. Embora a emissora não tenha divulgado oficialmente quem assumirá sua posição, o nome de Rafa Brites é uma das apostas mais cotadas nos bastidores.

Ainda não há confirmação sobre eventuais novidades no formato do ‘Hoje em Dia’. A Record está atenta às reações do público e da crítica em relação às mudanças que estão sendo feitas por suas concorrentes. A expectativa é que essas reformulações no horário e na equipe de apresentadores fortaleçam a posição da emissora na disputa por audiência nas manhãs de 2026, aumentando a competitividade com SBT e Globo.