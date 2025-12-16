Belize Pombal se junta ao elenco de ‘Quem Ama, Cuida’

Belize Pombal renovou seu contrato com a TV Globo e agora faz parte do elenco da novela “Quem Ama, Cuida”, que deve estrear em maio de 2026, após a exibição de “Três Graças”. A atriz se destacou em produções como “Justiça 2”, além de atuar em remakes de sucessos anteriores, como “Renascer” e “Vale Tudo”.

A trama de “Quem Ama, Cuida” gira em torno de Adriana, vivida por Letícia Colin. Ela é uma cuidadora de idosos cujas circunstâncias mudam drasticamente ao herdar a fortuna de um milionário solitário. Na mesma noite em que recebe a herança, Adriana é acusada pela morte do idoso e acaba condenada. A sinopse revela que, após seis anos presa injustamente, ela busca vingança e reconstroi sua vida.

Ao sair da prisão, Adriana recebe apoio de Pedro, interpretado por Chay Suede, que é filho do advogado que a condenou. Juntos, eles trabalham para enfrentar aqueles responsáveis pela injustiça e reivindicar sua liberdade. A narrativa aborda temas como conflitos familiares, lealdade e as repercussões de decisões tomadas sem pensar.

O elenco conta com nomes renomados como Isabel Teixeira, Tatá Werneck, Tony Ramos, Mariana Ximenes, Flavia Alessandra, Eduardo Sterblitch, Rainer Cadete, Agatha Moreira, Isabela Garcia e Jeniffer Nascimento. Essa escolha reflete a estratégia da Globo de valorizar artistas de grande popularidade e com trajetórias respeitáveis na teledramaturgia.

A novela é escrita por Walcyr Carrasco, com coautoria de Claudia Souto e a colaboração de Wendell Bendelack. A direção geral é de Caetano Caruso, com uma equipe de direção que inclui Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas e Matheus Senra. A supervisão artística é de Amora Mautner.

“Quem Ama, Cuida” irá substituir “Três Graças”, mantendo a tradição de grandes produções no horário das nove horas. Após essa novela, a Globo planeja uma continuação de “Avenida Brasil”, projeto de João Emanuel Carneiro, que promete trazer de volta personagens icônicos como Carminha e Tufão, sob a direção artística de Ricardo Waddington.

Esse planejamento reforça a intenção da Globo de manter a liderança na dramaturgia nacional, equilibrando novas histórias com a força de clássicos reimaginados, característica marcante das produções da emissora.