Entretenimento

Belize Pombal se junta ao elenco de ‘Quem Ama, Cuida’

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Belize Pombal. Foto: Reprodução/Globo
Belize Pombal integra elenco da novela 'Quem Ama, Cuida'

Belize Pombal renovou seu contrato com a TV Globo e agora faz parte do elenco da novela “Quem Ama, Cuida”, que deve estrear em maio de 2026, após a exibição de “Três Graças”. A atriz se destacou em produções como “Justiça 2”, além de atuar em remakes de sucessos anteriores, como “Renascer” e “Vale Tudo”.

A trama de “Quem Ama, Cuida” gira em torno de Adriana, vivida por Letícia Colin. Ela é uma cuidadora de idosos cujas circunstâncias mudam drasticamente ao herdar a fortuna de um milionário solitário. Na mesma noite em que recebe a herança, Adriana é acusada pela morte do idoso e acaba condenada. A sinopse revela que, após seis anos presa injustamente, ela busca vingança e reconstroi sua vida.

Ao sair da prisão, Adriana recebe apoio de Pedro, interpretado por Chay Suede, que é filho do advogado que a condenou. Juntos, eles trabalham para enfrentar aqueles responsáveis pela injustiça e reivindicar sua liberdade. A narrativa aborda temas como conflitos familiares, lealdade e as repercussões de decisões tomadas sem pensar.

O elenco conta com nomes renomados como Isabel Teixeira, Tatá Werneck, Tony Ramos, Mariana Ximenes, Flavia Alessandra, Eduardo Sterblitch, Rainer Cadete, Agatha Moreira, Isabela Garcia e Jeniffer Nascimento. Essa escolha reflete a estratégia da Globo de valorizar artistas de grande popularidade e com trajetórias respeitáveis na teledramaturgia.

A novela é escrita por Walcyr Carrasco, com coautoria de Claudia Souto e a colaboração de Wendell Bendelack. A direção geral é de Caetano Caruso, com uma equipe de direção que inclui Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas e Matheus Senra. A supervisão artística é de Amora Mautner.

“Quem Ama, Cuida” irá substituir “Três Graças”, mantendo a tradição de grandes produções no horário das nove horas. Após essa novela, a Globo planeja uma continuação de “Avenida Brasil”, projeto de João Emanuel Carneiro, que promete trazer de volta personagens icônicos como Carminha e Tufão, sob a direção artística de Ricardo Waddington.

Esse planejamento reforça a intenção da Globo de manter a liderança na dramaturgia nacional, equilibrando novas histórias com a força de clássicos reimaginados, característica marcante das produções da emissora.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Dionísio Freitas. Foto: Reprodução/Record

Números consolidados de 15/12/2025 estão disponíveis

1 hora atrás
Gloria Menezes e Tony Ramos em Rainha da Sucata. Foto: TV Globo

Audiência de ‘Rainha da Sucata’ força Globo a antecipar troca

2 horas atrás
Ana Castela no SBT. Foto: Divulgação/SBT

SBT substitui especial de Zezé Di Camargo por ‘Natal da Boiadeira’

3 horas atrás
Gerluce (Sophie Charlotte). Foto: Reprodução/TV Globo

‘Três Graças’ tem audiência semelhante a ‘Mania de Você’ na Globo

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo