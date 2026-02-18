‘Três Graças’ retrata caso semelhante ao de Suzane von Richthofen

A novela “Três Graças” irá abordar uma trama inspirada no famoso caso de Suzane von Richthofen, que chocou o Brasil em 2002. Na história, a personagem Lucélia, interpretada por Daphne Bozaski, revela a Bagdá, papel de Xamã, que cometeu um crime ao assassinar seus próprios pais. A motivação dela é a mesma que impulsionou o crime real: a ambição por dinheiro, especificamente a herança dos tios.

Lucélia planeja morar com seus tios, Kasper, interpretado por Miguel Falabella, e João Rubens, vivido por Samuel de Assis, para se apropriar da fortuna deles. A confissão de Lucélia a Bagdá acontece em um momento crítico, logo após a morte de Jorginho, personagem de Juliano Cazarré. A perda do ex-traficante deixa Bagdá abalado e pensativo sobre a possibilidade de mudar de vida, desejando honrar o amigo.

Preocupada em perder um aliado importante, Lucélia decide contar a verdade sobre o assassinato, acreditando que esse segredo poderá fortalecê-los. No entanto, a reação de Bagdá é inesperada. Apesar de viver à margem da lei, ele fica revoltado ao saber da morte dos pais de Lucélia e a expulsa de sua casa na Chacrinha, rompendo a aliança que ela temia perder.

Enquanto isso, Vandílson, interpretado por Vinicius Teixeira, ouve a conversa e vê uma oportunidade de se aproximar de Lucélia. Ele oferece ajuda à jovem, formando assim uma nova parceria que promete misturar crime e romance, selada por um beijo.

A novela “Três Graças” está programada para finalizar sua exibição em maio e será substituída pela nova trama “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto. Com a proximidade do final, as semanas seguintes prometem ser cheias de revelações e reviravoltas, intensificando o desenrolar da história.