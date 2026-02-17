Calor extremo: descubra alimentos e bebidas saudáveis no verão

Temperaturas beirando os 40 °C têm sido cada vez mais frequentes no nosso verão. O aquecimento global faz com que as ondas de calor se intensifiquem, e isso exige que fiquemos atentos aos cuidados para evitar problemas sérios, como hipertermia, desidratação e insolação. Afinal, todo mundo sabe que, com tanto calor, é preciso cuidar do corpo com atenção redobrada.

A alimentação é uma grande aliada para nos manter equilibrados, bem hidratados e cheios de disposição. A nutricionista Ariane Braz, do Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, compartilha algumas dicas simples para ajudar o corpo a lidar com esses dias quentes, evitando mal-estar e problemas de saúde.

Aumente o consumo de água

No verão, a água é a protagonista! Com a alta temperatura e a transpiração, o corpo perde mais líquidos. O ideal é beber pequenas quantidades ao longo do dia. Que tal deixar uma garrafinha ao seu lado enquanto dirige ou trabalha? Essa pequena mudança já faz toda a diferença.

Alimentos aliados da saúde no verão

Os alimentos mais frescos e leves são os mais recomendados. Eles ajudam a manter a energia e evitam desconfortos típicos do calor, como inchaço e fadiga. Seja ao almoçar fora ou preparar um lanche rápido, as frutas, saladas e proteínas leves são sempre bem-vindas!

Aqui vão algumas sugestões que a nutricionista recomenda:

Frutas ricas em água : melancia, melão, morango, pêssego, abacaxi e laranja. Essas delícias não só refrescam, mas também nutrem!

: melancia, melão, morango, pêssego, abacaxi e laranja. Essas delícias não só refrescam, mas também nutrem! Vegetais e legumes : pegue um pepino, alface, cenoura e abobrinha. Prefira-os crus ou no vapor. Eles são ricos em água e nutrientes.

: pegue um pepino, alface, cenoura e abobrinha. Prefira-os crus ou no vapor. Eles são ricos em água e nutrientes. Hidratação eficiente : água de coco, sucos naturais (sem açúcar), chás gelados e iogurte natural são ótimas opções.

: água de coco, sucos naturais (sem açúcar), chás gelados e iogurte natural são ótimas opções. Proteínas leves : escolha aves e peixes. Eles são mais fáceis de digerir do que as carnes vermelhas gordurosas.

: escolha aves e peixes. Eles são mais fáceis de digerir do que as carnes vermelhas gordurosas. Temperos refrescantes : experimente adicionar hortelã e gengibre para uma sensação de frescor.

: experimente adicionar hortelã e gengibre para uma sensação de frescor. Alimentos congelados: frutas geladas ou congeladas, como uvas, são perfeitas para um lanche refrescante!

Alimentos e bebidas para evitar

No calor, é bom ficar longe de algumas comidinhas. A Ariane sugere evitar:

Comidas gordurosas e pesadas : frituras e carnes muito gordurosas podem deixar a digestão lenta, aumentando a sensação de calor.

: frituras e carnes muito gordurosas podem deixar a digestão lenta, aumentando a sensação de calor. Excesso de sal e açúcar : alimentos processados e muito salgados aumentam o risco de desidratação — e ninguém quer isso!

: alimentos processados e muito salgados aumentam o risco de desidratação — e ninguém quer isso! Bebidas alcoólicas: elas podem piorar a desidratação e causar aquele desconforto térmico.

Alimentação para o verão

Para manter a alimentação nutritiva e refrescante:

Prefira refeições menores e mais frequentes em vez de pratos grandes e pesados.

Evite comida deixada de lado — opte sempre por alimentos preparados, higienizados e armazenados na geladeira para evitar contaminação, que pode ser mais comum no calor.

Apesar de parecer contraditório, comidas levemente apimentadas podem ajudar a refrescar, estimulando o suor, mas é bom consumir com moderação e sempre com bastante hidratação.

Agora, vamos às sugestões para os lanches e refeições:

Lanches:

Iogurte natural com fruta e chia;

Salada de frutas;

Smoothie de fruta congelada batida com água de coco, iogurte ou leite;

Sanduíches e wraps naturais.

Almoço/jantar:

Bowl proteico com quinoa ou arroz, frango grelhado, alface, pepino e tomate;

Peixe grelhado ou assado com legumes;

Saladas de folhas;

Omelete.

Manter uma dieta leve e refrescante faz com que a gente curta mais os dias quentes, não é mesmo?