Saúde

Calor extremo: descubra alimentos e bebidas saudáveis no verão

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 horas atrás
2 minutos lidos
Calor extremo: veja alimentos e bebidas aliados da saúde no verão
O excesso de açúcar deve ser evitado neste período para não aumentar o risco de desidratação (Imagem: photohasan | Shutterstock)

Temperaturas beirando os 40 °C têm sido cada vez mais frequentes no nosso verão. O aquecimento global faz com que as ondas de calor se intensifiquem, e isso exige que fiquemos atentos aos cuidados para evitar problemas sérios, como hipertermia, desidratação e insolação. Afinal, todo mundo sabe que, com tanto calor, é preciso cuidar do corpo com atenção redobrada.

A alimentação é uma grande aliada para nos manter equilibrados, bem hidratados e cheios de disposição. A nutricionista Ariane Braz, do Hospital Edmundo Vasconcelos, em São Paulo, compartilha algumas dicas simples para ajudar o corpo a lidar com esses dias quentes, evitando mal-estar e problemas de saúde.

Aumente o consumo de água

No verão, a água é a protagonista! Com a alta temperatura e a transpiração, o corpo perde mais líquidos. O ideal é beber pequenas quantidades ao longo do dia. Que tal deixar uma garrafinha ao seu lado enquanto dirige ou trabalha? Essa pequena mudança já faz toda a diferença.

Alimentos aliados da saúde no verão

Os alimentos mais frescos e leves são os mais recomendados. Eles ajudam a manter a energia e evitam desconfortos típicos do calor, como inchaço e fadiga. Seja ao almoçar fora ou preparar um lanche rápido, as frutas, saladas e proteínas leves são sempre bem-vindas!

Aqui vão algumas sugestões que a nutricionista recomenda:

  • Frutas ricas em água: melancia, melão, morango, pêssego, abacaxi e laranja. Essas delícias não só refrescam, mas também nutrem!
  • Vegetais e legumes: pegue um pepino, alface, cenoura e abobrinha. Prefira-os crus ou no vapor. Eles são ricos em água e nutrientes.
  • Hidratação eficiente: água de coco, sucos naturais (sem açúcar), chás gelados e iogurte natural são ótimas opções.
  • Proteínas leves: escolha aves e peixes. Eles são mais fáceis de digerir do que as carnes vermelhas gordurosas.
  • Temperos refrescantes: experimente adicionar hortelã e gengibre para uma sensação de frescor.
  • Alimentos congelados: frutas geladas ou congeladas, como uvas, são perfeitas para um lanche refrescante!

Alimentos e bebidas para evitar

No calor, é bom ficar longe de algumas comidinhas. A Ariane sugere evitar:

  • Comidas gordurosas e pesadas: frituras e carnes muito gordurosas podem deixar a digestão lenta, aumentando a sensação de calor.
  • Excesso de sal e açúcar: alimentos processados e muito salgados aumentam o risco de desidratação — e ninguém quer isso!
  • Bebidas alcoólicas: elas podem piorar a desidratação e causar aquele desconforto térmico.

Alimentação para o verão

Para manter a alimentação nutritiva e refrescante:

  • Prefira refeições menores e mais frequentes em vez de pratos grandes e pesados.
  • Evite comida deixada de lado — opte sempre por alimentos preparados, higienizados e armazenados na geladeira para evitar contaminação, que pode ser mais comum no calor.
  • Apesar de parecer contraditório, comidas levemente apimentadas podem ajudar a refrescar, estimulando o suor, mas é bom consumir com moderação e sempre com bastante hidratação.

Agora, vamos às sugestões para os lanches e refeições:

Lanches:

  • Iogurte natural com fruta e chia;
  • Salada de frutas;
  • Smoothie de fruta congelada batida com água de coco, iogurte ou leite;
  • Sanduíches e wraps naturais.

Almoço/jantar:

  • Bowl proteico com quinoa ou arroz, frango grelhado, alface, pepino e tomate;
  • Peixe grelhado ou assado com legumes;
  • Saladas de folhas;
  • Omelete.

Manter uma dieta leve e refrescante faz com que a gente curta mais os dias quentes, não é mesmo?

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Água de coco emagrece? Veja 4 mitos e verdade sobre o consumo da bebida

Água de coco emagrece? Descubra mitos e verdades reais

12 horas atrás
Espinheira-santa: 8 benefícios para a saúde e como usá-la

Espinheira-santa: descubra 8 benefícios para sua saúde

1 dia atrás
5 razões para incluir ovos na dieta durante o Carnaval

Inclua ovos na sua dieta neste Carnaval: veja 5 motivos

1 dia atrás
Grão-de-bico: 9 benefícios para a saúde

Grão-de-bico: conheça 9 benefícios para sua saúde

1 dia atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo