Recupere seu corpo e imunidade com 9 dicas pós-Carnaval

Após um Carnaval cheio de diversão, é normal que a gente se sinta cansado e meio “esgotado”. O corpo costuma ficar inchado, com menos energia e uma maior vulnerabilidade a gripes e resfriados. Isso tudo acontece porque a combinação de excessos na alimentação, bebidas alcoólicas, noites mal dormidas e um estresse extra bagunça a nossa rotina e a resposta do organismo.

A verdade é que a imunidade não é algo que se conserta da noite para o dia. Ao contrário, ela depende de hábitos saudáveis no dia a dia. Uma alimentação equilibrada, hidratação adequada, noites de sono de qualidade e um gerenciamento do estresse são o caminho certo para manter a saúde em dia.

Momento de reposição e equilíbrio

Depois do Carnaval, a ideia é restabelecer as coisas aos poucos. Nada de medidas radicais! O foco deve ser em garantir refeições variadas e nutritivas, junto de descanso e cuidado diário. Cada um se recupera de um jeito, e o importante é manter a constância.

A doutora Marcela Reges, especialista em Nutrologia, destaca que o sistema imunológico é super sensível ao estilo de vida. Quando a gente exagera nos ultraprocessados e no álcool, e ainda deixa de lado os nutrientes, o corpo entra em um estado de inflamação maior e fica menos preparado para se defender. É como dirigir um carro sem manter o motor em dia; uma hora, ele não responde.

Como fortalecer a imunidade após o Carnaval

A doutora explica que, com o calor e o desgaste físico que mais frequente financiamento na folia, a hidratação e a ingestão correta de vitaminas e minerais são essenciais. Beber água ao longo do dia faz toda a diferença. Se a gente perde líquidos e minerais, a melhor forma de ajudar o corpo a se recuperar é garantir uma alimentação rica em nutrientes. Afinal, nosso corpo funciona como uma engrenagem; se faltar água, tudo desanda.

Embora muitos pensem que imunidade é só sobre vitamina C, o corpo precisa de uma gama de nutrientes. Zinco, selênio, ferro e vitamina A são alguns deles, além de proteínas de qualidade, que são fundamentais para formar e ativar nossas células de defesa. Sem proteína suficiente, nosso corpo não consegue produzir anticorpos na medida certa.

Outro ponto a se considerar é a importância do intestino na saúde imunológica. É lá que uma boa parte das células de defesa está situada. Se a nossa alimentação é pobre em fibras e rica em industrializados, essa máquina fica toda desregulada, afetando tanto a digestão quanto a resistência do corpo.

Dicas para fortalecer a imunidade

Aqui vão algumas dicas práticas para ajudar a fortalecer sua imunidade:

Hidrate-se ao longo do dia: Água e água de coco são ótimas para repor minerais. Consuma frutas ricas em antioxidantes: Acerola, kiwi, laranja e morango são ótimas escolhas. Inclua proteínas em todas as refeições: Ovos, peixes, frango e leguminosas são fundamentais. Aposte em alimentos anti-inflamatórios: Azeite de oliva, gengibre e vegetais verdes ajudam bastante. Inclua fibras nas refeições: Feijão, aveia, verduras e sementes são seus amigos. Evite excesso de álcool, açúcar e ultraprocessados: Esses alimentos podem inflamar ainda mais o corpo. Priorize um sono de qualidade: O descanso é essencial para a saúde do seu sistema imunológico. Prefira comida de verdade: Quanto mais natural, menor o nível de inflamação. Retome sua rotina: Horários regulares para comer e dormir ajudam a tirar o corpo do estresse.

A doutora Marcela Reges ressalta que não precisa entrar em guerras radicais para recuperar o equilíbrio. O corpo precisa de estratégia, não de punição! É sempre bom ficar atento aos sinais que ele dá.