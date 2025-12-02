‘Três Graças’ muda Joaquim e melhora relação com Lígia

A novela “Três Graças”, exibida pela Globo no horário nobre, está passando por mudanças para aumentar a sua audiência. Após uma análise detalhada da recepção do público, a equipe de produção decidiu enfatizar o romance entre Joaquim, interpretado por Marcos Palmeira, e Lígia, interpretada por Dira Paes. Este impulso acontece no momento em que a história se encaminha para uma fase em que ocorre o roubo da escultura que dá nome ao folhetim.

O casal tem um histórico complicado, cheio de mágoas e conflitos, mas existe uma forte conexão entre os dois. A estratégia é usar essa tensão romântica como motor emocional para a nova fase da trama, dando peso ao relacionamento de Joaquim e Lígia, ao lado do desdobramento policial envolvendo a peça roubada.

Uma das mudanças mais notáveis será no visual de Joaquim. Até agora, o personagem era apresentado com um estilo mais rústico: barba longa e roupas simples, condizentes com a vida isolada que leva em um ferro-velho. Nos próximos capítulos, ele aparecerá com uma aparência mais cuidadosa, com barba aparada e cabelo estilizado, além de um figurino que destaca sua beleza madura. Essa nova imagem aproxima Joaquim do estereótipo do galã de novela, uma imagem frequentemente associada a Marcos Palmeira.

Entretanto, a transformação não se limita à estética. A nova caracterização reflete uma mudança interna no personagem, que começa a confrontar os erros do passado. Joaquim vai tentar se reaproximar de Lígia e da filha deles, Gerluce, buscando reconquistar laços familiares e abrir espaço para uma nova chance no amor. O novo visual adota uma mensagem de que ele está pronto para deixar para trás a solidão da vida no ferro-velho e buscar um novo começo.

A equipe responsável pela caracterização de “Três Graças” quis que a nova aparência de Joaquim fosse um reflexo de sua evolução emocional, mostrando-o menos duro e mais disposto a se relacionar. Essa mudança visual também visa transmitir ao público que a transformação exterior está conectada à mudança de comportamento do personagem.

Enquanto essas alterações estão sendo implementadas, a Globo monitora a audiência da novela. Dados recentes mostram que “Três Graças” está com uma média de 21,8 pontos na Grande São Paulo desde a estreia, em 20 de outubro. Esse desempenho é parecido com o de outras novelas, mas ainda está abaixo do que é esperado para o horário nobre, acendendo um alerta entre os produtores.

Criada por Aguinaldo Silva, “Três Graças” conta com o auxílio de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e é dirigida por Luiz Henrique Rios, com produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. Apesar dos números de audiência não estarem atingindo os patamares desejados, a novela continuará no ar até maio, quando será substituída por “Quem Ama, Cuida”, uma nova produção de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.