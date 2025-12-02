Saúde

Qual é o câncer que afetou Kelzy Ecard? Descubra aqui.

Qual o câncer de Kelzy Ecard?
Kelzy Ecard volta a atuar em novela da Globo (Foto: Globo/ Estevam Avellar)

Kelzy Ecard, a talentosa atriz de 60 anos, está de volta à TV Globo! Ela vai integrar o elenco da novela “Três Graças”, que promete prender a atenção do público na faixa das 21h. E essa volta não poderia ser mais significativa para ela, já que Kelzy está se recuperando de um câncer.

A atriz recebeu o diagnóstico do tumor em dezembro de 2022. Desde então, foi um verdadeiro desafio, incluindo quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Em uma conversa descontraída, Kelzy compartilhou que perdeu 40 quilos durante o tratamento, mostrando o quanto foi necessário se adaptar a uma dieta bem rígida. É surpreendente ver como ela se transformou.

Antes da Kelzy
Antes de Kelzy. Foto: Jhona Burjack

Depois da Kelzy
Depois de Kelzy. Foto: Globo/Estevam Avelar

Kelzy foi diagnosticada com câncer de mama. Essa fase foi extremamente difícil, pois coincidia com momentos complicados na sua vida pessoal. Seu filho havia recebido o diagnóstico de uma doença rara no cérebro e, para piorar, seu irmão mais novo faleceu devido a um tumor cerebral. Ela compartilhou que foi um ano particularmente desafiador.

"Eu descobri o tumor em dezembro de 2022. Meu filho teve problemas em junho do mesmo ano. Foi uma sequência muito complicada na vida. Antes de terminar meu tratamento, perdi meu irmão, que também tinha um tumor cerebral fulminante. Foi um ano de dificuldades", disse ela com sinceridade.

‘Três Graças’: qual será o papel da atriz na novela?

Na nova novela, Kelzy vai interpretar a Helga, uma cuidadora contratada para cuidar de Josefa após o desaparecimento da cuidadora anterior. A personalidade da Helga é à prova de balas, com uma postura firme e determinante que traz ação e tensão à trama. Quem não gosta de um personagem forte, não é mesmo?

Essa volta das telinhas promete ser emocionante, tanto pelo papel que ela vai desempenhar quanto pela sua história de vida. É um verdadeiro exemplo de superação!

