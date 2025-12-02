Marcelo Médici e Danton Mello no elenco de ‘A nobreza do amor’

Após sua participação na série “Família é Tudo” em 2024, o ator Marcelo Médici está de volta à Globo na nova novela “A Nobreza do Amor”, que estreia em março de 2026. Na trama, ele interpretará irmãos gêmeos e começou sua preparação para o papel nesta semana. Este retorno é considerado uma das principais apostas da emissora para o horário das seis.

A nova novela conta com um elenco de peso, incluindo Danton Mello, que recentemente foi visto em “Garota do Momento”. Danton interpretará um banqueiro rico e influente, pai da personagem vivida por Theresa Fonseca, que será a antagonista da heroína interpretada por Duda Santos. A história é escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., com direção artística de Gustavo Fernández, conhecido por seu trabalho em produções populares e contemporâneas.

“A Nobreza do Amor” substituirá a atual novela “Êta Mundo Melhor!” e promete um alto investimento em produção e figurinos, além de locações que trarão referências culturais africanas. A novela visa apresentar um épico romântico com uma identidade visual única.

### Enredo da Novela

O enredo gira em torno de Jendal, interpretado por Lázaro Ramos, que é o primeiro-ministro do reino fictício de Batanga. Ele é ambicioso e cruel, e manipula o rei Cayman III para tentar usurpar o trono. Para isso, Jendal planeja se casar à força com a princesa Alika, herdeira do reino, o que o leva a cometer crimes e ameaçar a jovem.

Alika, se vendo em perigo, foge com a mãe, Niara, e chega ao Brasil dos anos 1920, onde se refugiam na cidade de Barro Torto, no interior de Pernambuco. Lá, Alika muda de identidade e passa a se chamar Lúcia, encontrando Tonho, um trabalhador rural com descendência do famoso rei Shaka. O romance entre os personagens traz elementos de aventura e resistência, ligando a história do reino de Batanga à realidade do Brasil.

### Temas e Estética

Com um total de 185 capítulos programados, “A Nobreza do Amor” mistura melodrama, fábula e crítica social. Entre os temas abordados estão o racismo, a desigualdade e a identidade cultural afro-brasileira. A narrativa coloca personagens negros no centro da história, explorando suas trajetórias tanto no reino fictício quanto no Brasil.

A direção artística de Gustavo Fernández contará com a colaboração de outros diretores e roteiristas, garantindo uma produção de qualidade. A estética da novela será inspirada no cordel nordestino e em narrativas afro-diaspóricas, buscando um protagonismo negro que se destaca na trama. Com essa proposta, “A Nobreza do Amor” pretende ocupar um espaço importante na dramaturgia da Globo, combinando entretenimento com a valorização da representatividade em horários de audiência elevada.