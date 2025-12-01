‘Três Graças’ investe em romance entre Gerluce e Paulinho

A novela ‘Três Graças’ está prestes a apresentar uma sequência emocionante de capítulos, onde o romance entre os personagens Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, e Paulinho, vivido por Romulo Estrela, ganha destaque com uma viagem romântica. Gerluce, que atua como cuidadora, recebe uma folga de Arminda (Grazi Massafera) e aceita o convite de Paulinho para se hospedarem em uma mansão à beira-mar, proporcionando a Gerluce uma pausa em sua rotina exaustiva.

A trama promete explorar a cidade de Angra dos Reis, onde o casal irá desfrutar de uma luxuosa casa de praia, pertencente à família de Juquinha (Gabriela Medvedovsky). A partir desta terça-feira (2), os telespectadores verão Gerluce maravilhada com o cenário, quase acreditando estar vivendo um sonho. Ela expressa sua gratidão a Paulinho por uma experiência tão fora de sua realidade, algo que nunca havia vivenciado antes.

As cenas mostram Gerluce e Paulinho aproveitando a praia, mergulhando no mar e praticando esportes, destacando o contraste entre essa experiência e a vida diária de Gerluce. Expectativa e romance estão no ar, e a primeira noite do casal é aguardada com ansiedade. Sophie comenta que este será um momento especial na vida da personagem, cheia de emoção e mistério.

Entretanto, nem tudo são flores nesse passeio. Durante um momento de descanso, Gerluce se depara com Claudia (Lorrana Moussinho), uma ex-colega de trabalho que está se recuperando de um acidente, o que abala seu estado emocional. A interação inesperada entre elas traz tensão ao clima romântico da viagem, contrastando com os momentos de felicidade que o casal estava vivendo.

Depois desse episódio, o clima volta a ser de romance, e a trama prepara a primeira noite de amor entre Gerluce e Paulinho, marcada para ser uma experiência de pura paixão, algo que o público já espera ansiosamente.

Além das reviravoltas na história, a novela tem se mostrado um desafio em termos de audiência, alcançando uma média de 22 pontos desde sua estreia, um número considerado abaixo do esperado para o horário das 21h. Para ajustar a narrativa, a direção da Globo decidiu fazer alterações, incluindo a reprise de alguns episódios e a antecipação de acontecimentos na história. Apesar das mudanças, a programação atual da novela se mantém prevista até maio de 2026.

Por fim, após o término de ‘Três Graças’, a Globo apresentará a novela ‘Quem Ama, Cuida’, de Walcyr Carrasco, que promete seguir a tendência de produções de grande apelo popular. A nova trama é parte de uma estratégia de renovação e engajamento do público na faixa das 21h.

‘Três Graças’ é uma produção dos Estúdios Globo, escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios. A responsabilidade pela produção é de Gustavo Rebelo e Silvana Feu, sob a direção de gênero de José Luiz Villamarim.