Daniel e Michel Teló participam do programa ‘Coração Acelerado’

A nova novela das sete da TV Globo, intitulada Coração Acelerado, trará uma conexão forte com a música sertaneja, destacando a participação especial dos cantores Daniel e Michel Teló. Eles participaram de uma cena musical gravada em um sítio no Rio de Janeiro, onde se juntaram ao protagonista João Raul (interpretado por Filipe Bragança) e ao seu amigo Luan (Lucas Wickhaus). A cena foi gravada em uma roda de viola, onde os artistas tocaram violão e acordeon, interpretando clássicos do repertório sertanejo.

A novela, que terá sua estreia marcada para 12 de janeiro, substituirá Dona de Mim. Durante as gravações, Daniel falou sobre a experiência e ressaltou a importância de cantar para os fãs de novelas, enfatizando que é uma maneira de manter viva a música e a cultura sertaneja. O cantor mencionou ser um grande fã de novelas e expressou sua expectativa de assistir à cena quando for ao ar.

As imagens da gravação mostram os quatro artistas interagindo de maneira descontraída, trocando músicas e conversas enquanto desfrutam da atmosfera rural. Essa roda de viola não apenas serve como um ponto de encontro entre os personagens, mas também reflete a rica tradição musical sertaneja, criando uma ligação emocional com o público que cresceu ouvindo esse estilo.

Coração Acelerado é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento e busca aproximar ainda mais os telespectadores da música sertaneja ao longo de sua exibição. Além de Daniel e Michel Teló, outras estrelas do gênero, como Paula Fernandes e as duplas Maiara & Maraisa, já tiveram participações confirmadas. A cantora Ana Castela também deve fazer uma aparição especial em breve, ampliando a diversidade de estilos e fases da música sertaneja na trama.

A presença de artistas dessa vertente musical tem como objetivo reforçar a identidade cultural da novela, utilizando trilhas sonoras e participações especiais para contar histórias que ressoam com um amplo público brasileiro. Esse enfoque destaca a tradição das novelas das sete em se conectar com a cultura popular do país, fazendo com que a trama dialogue de forma íntima com a vivência dos telespectadores.