Jogos Olímpicos de Inverno alteram programação da Globo em 2026

A TV Globo fará alterações importantes em sua programação vespertina em fevereiro de 2026. A emissora suspenderá a exibição da tradicional “Sessão da Tarde” em determinados dias, entre 6 e 22 de fevereiro, para transmitir os Jogos Olímpicos de Inverno, que ocorrerão na Itália.

Esse ajuste foi revelado em um pacote comercial enviado ao mercado publicitário. Nele, a Globo indica a transmissão ao vivo das competições entre 15h30 e 16h45, o que significa que a grade de filmes será adaptada para acomodar esse grande evento esportivo.

A suspensão temporária da “Sessão da Tarde” permitirá que a emissora mantenha sua marca consolidada, ao mesmo tempo em que atende à demanda do calendário olímpico. Essa mudança é considerado uma oportunidade para destacar um evento esportivo de alta relevância.

### Divisão de espaço com o Carnaval

Durante os Jogos de Inverno, a Globo também terá que gerenciar a cobertura do Carnaval 2026, que acontece na mesma época. Ambos os eventos são de grande importância para a programação da emissora, exigindo um planejamento cuidadoso para garantir que cada um receba a devida atenção.

Além da faixa esportiva às tardes, a Globo integrará os Jogos Olímpicos aos jornais diários, com reportagens e análises das principais competições e atletas. Uma equipe será enviada à Itália para produzir conteúdo exclusivo e mostrar de perto as competições.

### Cobertura no SporTV e foco na patinação

Além das transmissões pela TV aberta, haverá uma abordagem intensa nas programações do SporTV, canal voltado para o esporte do grupo Globo. Essa plataforma deverá exibir um número maior de competições e reprises durante os dias dos Jogos. Embora o planejamento já tenha sido apresentado, a equipe de narração e análise ainda não foi definida.

A patinação artística será um dos principais destaques dessa transmissão, já que, nas Olimpíadas de 2022, os eventos dessa modalidade atraíram uma audiência significativa, mesmo quando veiculados nas madrugadas. A Globo espera que a exibição à tarde amplie ainda mais o interesse do público.

### Paralelos com transmissões anteriores

A estratégia da Globo remete à experiência da Record durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, em Vancouver. Naquela ocasião, a Record obteve bons índices de audiência ao apostar em competições com diferentes horários, conseguindo até liderar a audiência em São Paulo em alguns momentos.

Investindo novamente em um evento olímpico de inverno, a Globo busca replicar esse sucesso, aproveitando o interesse do público por modalidades menos comuns, como a patinação artística e outras provas de esportes de neve.

### Jogos de Milano-Cortina 2026

As Olimpíadas de Inverno de 2026 serão realizadas nas cidades italianas de Milão e Cortina d’Ampezzo, no nordeste da Itália. Essa edição dará início a uma nova fase na gestão do Movimento Olímpico, pois será a primeira sob o comando de Kirsty Coventry, a primeira mulher e representante africana a liderar o Comitê Olímpico Internacional (COI). Sua eleição, em março de 2025, é um marco histórico que traz uma nova perspectiva ao evento de 2026.