‘Três Graças’ atinge baixos índices após 40 capítulos

Na Globo, a situação nos bastidores em relação à novela “Três Graças” tem sido motivo de preocupação. Atualmente, a trama das nove apresenta uma média de audiência semelhante à de “Dona de Mim”, que é exibida às sete horas, o que levanta questões sobre seu desempenho nas noites da emissora.

Em São Paulo, importante centro publicitário do Brasil, “Três Graças” marcou 21,4 pontos de média na terceira semana consecutiva, o que representa o pior resultado desde sua estreia. Esse desempenho baixo gerou um alerta interno, já que o padrão de audiência é considerado modesto para uma novela desse horário.

No Rio de Janeiro, lugar historicamente favorável para novelas, a série tem apresentado um desempenho um pouco melhor, com uma média de 24 pontos nos últimos cinco semanas. Contudo, ainda está longe do ideal. Para tentar aumentar o engajamento dos telespectadores, algumas cenas foram antecipadas, permitindo que a narrativa avance mais rapidamente.

Desde seu lançamento, “Três Graças” acumulou uma média de 21,7 pontos em São Paulo, quase igual ao desempenho de novelas anteriores na mesma quantidade de episódios. “Vale Tudo” alcançou 21,6 pontos e “Mania de Você” registrou 21,5 pontos. Isso indica que a nova produção não conseguiu se destacar como esperado.

Outro ponto que causa desconforto na emissora é a comparação entre “Três Graças” e “Dona de Mim”. Essa nova trama empatou em audiência com a novela das sete, criando uma percepção de que ainda não conseguiu ganhar a atenção desejada do público.

Para reverter essa situação, os autores estão preparando episódios especiais para janeiro. No dia 5, será exibido um capítulo que abordará o passado do personagem Rogério, vivido por Eduardo Moscovis, explicando as circunstâncias de sua morte. A ideia é apresentar um conjunto de respostas que ajudem a clarear a trama principal.

Além disso, em 20 de janeiro, a novela contará com a introdução de um novo personagem, interpretado por Viviane Araújo, que estará ligado a Misael, papel de Belo. Essa nova dinâmica promete trazer mais conflitos e drama para a história.

“Três Graças”, criação de Aguinaldo Silva, com contribuições de Virgílio Silva e Zé Dassilva, é dirigida por Luiz Henrique Rios e tem produção de Gustavo Rebelo e Silvana Feu. A trama está programada para ser exibida até maio de 2026, quando dará lugar a “Quem Ama, Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, mantendo a abordagem melodramática que é característica das novelas desse horário.