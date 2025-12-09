Sophie Charlotte retorna ao ‘Especial Roberto Carlos’ como Rainha

Sophie Charlotte está animada para retornar ao palco do especial “Roberto Carlos – Noite Feliz”, agendado para o dia 23 de dezembro. A atriz, que atualmente vive a personagem Gerluce na novela “Três Graças”, retomará seu papel como Rainha ao lado do cantor Roberto Carlos. As gravações estão marcadas para o dia 12 de dezembro e Sophie já se prepara com ansiedade para essa experiência especial.

Ao longo dos últimos dez anos, Sophie construiu uma história ao lado de Roberto Carlos. Em 2014, ela participou de um momento inesquecível ao cantar “Sua Estupidez” com o artista. Em 2024, teve uma nova participação, dividindo um camarote especial com Dira Paes e Letícia Colin, o que solidificou ainda mais sua conexão com o projeto musical do cantor.

“Foi mais um momento especial na minha vida. Roberto me deu a oportunidade de cantar ‘Sua Estupidez’ por tantos anos. Também foi marcante no ano passado, ao lado de Dira Paes e Letícia Colin. Agora, após gravar a música ‘Proposta’, sou só gratidão. Será algo realmente especial”, declarou a atriz, revelando a importância dessas experiências em sua carreira.

Em 2025, a parceria entre Sophie e Roberto Carlos ganha um novo impulso com “Proposta”, uma canção de 1973 que foi regravada para ser o tema romântico de seu personagem e seu par romântico na novela. Essa música, que toca diretamente na trama, agora também faz parte do especial de fim de ano, unindo a história da novela com a tradição do cantor.

Sophie explicou como recebeu o convite para gravar o dueto, ressaltando a importância de Roberto Carlos: “Ele é um convite irresistível. A música ‘Proposta’ é uma trilha sonora doce e profunda, que fala sobre o amor e a entrega total a alguém”, disse a atriz, enfatizando o tom emocional do tema.

Esta será sua terceira participação no especial, e Sophie não esconde a emoção de voltar, especialmente agora, associada à vida de sua personagem. “Uma grande surpresa para mim foi poder ser especial para Roberto Carlos este ano, cantando ao lado dele para celebrar o nosso fim de ano”, comentou, mencionando que vê o dueto como um dos pontos altos de sua carreira.

Para conciliar sua intensa agenda de filmagens com as gravações do especial, Sophie teve que reorganizar sua rotina. De maneira bem-humorada, ela compartilhou que está fazendo ajustes, como vender um vestido e uma passagem, para dar conta de tudo. “Queria agradecer muito à produção por tornar possível a minha presença aqui como Gerluce. Isso é especial, é uma ponte entre a música e a história que celebramos”, afirmou, conectando a trama da novela com a atmosfera do especial.

Além de Sophie Charlotte, o “Especial Roberto Carlos – Noite Feliz” contará com a participação de vários outros artistas. Entre os convidados, estão confirmados nomes como Supla, Fafá de Belém, Jorge Ben e João Gomes, que se apresentarão com Roberto Carlos em diferentes momentos do show.

Com essa variedade de atrações e a atuação de Sophie como Rainha do camarote, o especial se destaca por reunir grandes nomes da música e da dramaturgia em uma única apresentação, unindo a emoção da novela à rica tradição musical de Roberto Carlos, em um momento que promete ser memorável para o público.