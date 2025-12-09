Números consolidados de 08/12/2025 são divulgados
No dia 8 de dezembro de 2025, as audiências da televisão revelaram resultados preocupantes para algumas atrações. As novelas "Esmeralda" e "Rubi" sofreram uma queda significativa no público, atingindo seus piores índices de audiência até o momento.
Na Band, o programa "Galvão e Amigos" está enfrentando dificuldades e corre o risco de deixar a grade da emissora após uma série de episódios que flertaram com o mínimo de audiência, conhecido como "traço".
Por outro lado, o programa "Brasil Urgente" se destacou, conquistando a terceira posição isolada no ranking e superando as atrações da emissora SBT. Este desempenho foi evidente, já que o "Programa do Ratinho" ficou em desvantagem em relação à fase final de "A Fazenda 17", que também atraiu uma audiência considerável.
Abaixo, apresentamos os números consolidados de audiência das emissoras de TV disponíveis no dia:
Rede Globo:
- Hora Um: 4,9
- Bom Dia SP: 8,1
- Bom Dia Brasil: 8,7
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,5
- Mais Você: 6,4
- SP1: 9,9
- Globo Esporte: 9,8
- Jornal Hoje: 11,8
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,2
- Sessão da Tarde (Kung Fu Yoga): 11,6
- SPTV: 12,7
- Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 14,5
- Êta Mundo Bom!: 18,7
- SP2: 20,8
- Dona de Mim: 21,9
- Jornal Nacional: 23,4
- Três Graças: 23,0
- Tela Quente (Fátima: A História de Um Milagre): 12,3
- Jornal da Globo: 7,3
- Conversa com Bial: 5,3
Record TV:
- Balanço Geral Manhã: 1,8
- Balanço Geral Manhã II: 2,3
- Balanço Geral Manhã SP: 2,7
- Fala Brasil: 3,3
- Hoje em Dia: 3,5
- Balanço Geral SP: 4,8
- Igreja Universal: 5,3
- A Escrava Isaura: 4,5
- Cidade Alerta: 3,8
- Cidade Alerta SP: 7,2
- Jornal da Record: 6,9
- Mãe: 6,4
- Reis: A Consequência: 4,6
- A Fazenda 17: 5,8
SBT:
- SBT Manhã: 2,0
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
- Bom Dia & Cia: 1,1
- Primeiro Impacto: 2,0
- Alô Você: 2,4
- Esmeralda: 2,1
- Rubi: 2,1
- Fofocalizando: 2,5
- Casos de Família: 2,9
- Coração Indomável: 2,7
- Aqui Agora: 2,9
- SBT Brasil: 3,8
- A.Mar: 3,0
- Programa do Ratinho: 3,2
- The Voice Brasil 13: 3,7
- The Noite: 2,8
Band:
- Valor da Vida: 0,1
- AgroBand: 0,1
- Bora Brasil SP: 0,2
- Bora Brasil: 0,3
- Jogo Aberto: 1,7
- Jogo Aberto SP: 2,7
- Os Donos da Bola: 2,1
- Melhor da Tarde: 1,3
- Brasil Urgente: 3,0
RedeTV:
- Manhã com Você: 0,0
- Fica com a Gente: 0,1
- Bola na Rede: 0,1
- Elas em Jogo: 0,0
- A Tarde é Sua: 1,1
Esses índices são medidos na Grande São Paulo e cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Os dados são utilizados como referência pelo mercado publicitário.