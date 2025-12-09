Entretenimento

Números consolidados de 08/12/2025 são divulgados

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Cena de Rubi. Foto: Reprodução/SBT
confira os números consolidados de 08/12/2025

No dia 8 de dezembro de 2025, as audiências da televisão revelaram resultados preocupantes para algumas atrações. As novelas "Esmeralda" e "Rubi" sofreram uma queda significativa no público, atingindo seus piores índices de audiência até o momento.

Na Band, o programa "Galvão e Amigos" está enfrentando dificuldades e corre o risco de deixar a grade da emissora após uma série de episódios que flertaram com o mínimo de audiência, conhecido como "traço".

Por outro lado, o programa "Brasil Urgente" se destacou, conquistando a terceira posição isolada no ranking e superando as atrações da emissora SBT. Este desempenho foi evidente, já que o "Programa do Ratinho" ficou em desvantagem em relação à fase final de "A Fazenda 17", que também atraiu uma audiência considerável.

Abaixo, apresentamos os números consolidados de audiência das emissoras de TV disponíveis no dia:

Rede Globo:

  • Hora Um: 4,9
  • Bom Dia SP: 8,1
  • Bom Dia Brasil: 8,7
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,5
  • Mais Você: 6,4
  • SP1: 9,9
  • Globo Esporte: 9,8
  • Jornal Hoje: 11,8
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,2
  • Sessão da Tarde (Kung Fu Yoga): 11,6
  • SPTV: 12,7
  • Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 14,5
  • Êta Mundo Bom!: 18,7
  • SP2: 20,8
  • Dona de Mim: 21,9
  • Jornal Nacional: 23,4
  • Três Graças: 23,0
  • Tela Quente (Fátima: A História de Um Milagre): 12,3
  • Jornal da Globo: 7,3
  • Conversa com Bial: 5,3

Record TV:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8
  • Balanço Geral Manhã II: 2,3
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,7
  • Fala Brasil: 3,3
  • Hoje em Dia: 3,5
  • Balanço Geral SP: 4,8
  • Igreja Universal: 5,3
  • A Escrava Isaura: 4,5
  • Cidade Alerta: 3,8
  • Cidade Alerta SP: 7,2
  • Jornal da Record: 6,9
  • Mãe: 6,4
  • Reis: A Consequência: 4,6
  • A Fazenda 17: 5,8

SBT:

  • SBT Manhã: 2,0
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,1
  • Bom Dia & Cia: 1,1
  • Primeiro Impacto: 2,0
  • Alô Você: 2,4
  • Esmeralda: 2,1
  • Rubi: 2,1
  • Fofocalizando: 2,5
  • Casos de Família: 2,9
  • Coração Indomável: 2,7
  • Aqui Agora: 2,9
  • SBT Brasil: 3,8
  • A.Mar: 3,0
  • Programa do Ratinho: 3,2
  • The Voice Brasil 13: 3,7
  • The Noite: 2,8

Band:

  • Valor da Vida: 0,1
  • AgroBand: 0,1
  • Bora Brasil SP: 0,2
  • Bora Brasil: 0,3
  • Jogo Aberto: 1,7
  • Jogo Aberto SP: 2,7
  • Os Donos da Bola: 2,1
  • Melhor da Tarde: 1,3
  • Brasil Urgente: 3,0

RedeTV:

  • Manhã com Você: 0,0
  • Fica com a Gente: 0,1
  • Bola na Rede: 0,1
  • Elas em Jogo: 0,0
  • A Tarde é Sua: 1,1

Esses índices são medidos na Grande São Paulo e cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Os dados são utilizados como referência pelo mercado publicitário.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Ticiane Pinheiro. Foto: Divulgação/Record

Ticiane Pinheiro sai da Record e foca em novo projeto na Globo

54 minutos atrás
Casal de Três Graças. Foto: Reprodução/Globo

‘Três Graças’ atinge baixos índices após 40 capítulos

4 horas atrás
Sophie Charlotte e Roberto Carlos. Foto: Reprodução/Instagram

Sophie Charlotte retorna ao ‘Especial Roberto Carlos’ como Rainha

6 horas atrás
Rodrigo Faro. Foto: Reprodução/Globo

Rodrigo Faro rejeita convite para novela da Globo por rotina familiar

6 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo