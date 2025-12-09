Números consolidados de 08/12/2025 são divulgados

No dia 8 de dezembro de 2025, as audiências da televisão revelaram resultados preocupantes para algumas atrações. As novelas "Esmeralda" e "Rubi" sofreram uma queda significativa no público, atingindo seus piores índices de audiência até o momento.

Na Band, o programa "Galvão e Amigos" está enfrentando dificuldades e corre o risco de deixar a grade da emissora após uma série de episódios que flertaram com o mínimo de audiência, conhecido como "traço".

Por outro lado, o programa "Brasil Urgente" se destacou, conquistando a terceira posição isolada no ranking e superando as atrações da emissora SBT. Este desempenho foi evidente, já que o "Programa do Ratinho" ficou em desvantagem em relação à fase final de "A Fazenda 17", que também atraiu uma audiência considerável.

Abaixo, apresentamos os números consolidados de audiência das emissoras de TV disponíveis no dia:

Rede Globo:

Hora Um: 4,9

Bom Dia SP: 8,1

Bom Dia Brasil: 8,7

Encontro com Patrícia Poeta: 6,5

Mais Você: 6,4

SP1: 9,9

Globo Esporte: 9,8

Jornal Hoje: 11,8

Edição Especial: Terra Nostra: 12,2

Sessão da Tarde (Kung Fu Yoga): 11,6

SPTV: 12,7

Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 14,5

Êta Mundo Bom!: 18,7

SP2: 20,8

Dona de Mim: 21,9

Jornal Nacional: 23,4

Três Graças: 23,0

Tela Quente (Fátima: A História de Um Milagre): 12,3

Jornal da Globo: 7,3

Conversa com Bial: 5,3

Record TV:

Balanço Geral Manhã: 1,8

Balanço Geral Manhã II: 2,3

Balanço Geral Manhã SP: 2,7

Fala Brasil: 3,3

Hoje em Dia: 3,5

Balanço Geral SP: 4,8

Igreja Universal: 5,3

A Escrava Isaura: 4,5

Cidade Alerta: 3,8

Cidade Alerta SP: 7,2

Jornal da Record: 6,9

Mãe: 6,4

Reis: A Consequência: 4,6

A Fazenda 17: 5,8

SBT:

SBT Manhã: 2,0

SBT Manhã 2ª Edição: 2,1

Bom Dia & Cia: 1,1

Primeiro Impacto: 2,0

Alô Você: 2,4

Esmeralda: 2,1

Rubi: 2,1

Fofocalizando: 2,5

Casos de Família: 2,9

Coração Indomável: 2,7

Aqui Agora: 2,9

SBT Brasil: 3,8

A.Mar: 3,0

Programa do Ratinho: 3,2

The Voice Brasil 13: 3,7

The Noite: 2,8

Band:

Valor da Vida: 0,1

AgroBand: 0,1

Bora Brasil SP: 0,2

Bora Brasil: 0,3

Jogo Aberto: 1,7

Jogo Aberto SP: 2,7

Os Donos da Bola: 2,1

Melhor da Tarde: 1,3

Brasil Urgente: 3,0

RedeTV:

Manhã com Você: 0,0

Fica com a Gente: 0,1

Bola na Rede: 0,1

Elas em Jogo: 0,0

A Tarde é Sua: 1,1

Esses índices são medidos na Grande São Paulo e cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Os dados são utilizados como referência pelo mercado publicitário.