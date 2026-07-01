Diabetes: descubra como identificar sinais e prevenir a doença

O diabetes está se tornando uma das doenças crônicas em mais rápido crescimento no Brasil. Entre 2006 e 2024, o número de adultos diagnosticados com a condição aumentou 135%, passando de 5,5% para 12,9% da população, segundo dados do Ministério da Saúde. E o mais complicado é que muitas pessoas vivem com diabetes sem nem saber.

Se você é de Minas Gerais, talvez tenha ouvido falar sobre os impactos significativos dessa doença por lá. Em 2025, por exemplo, mais de 3,5 milhões de internações relacionadas ao diabetes e suas complicações foram registradas, o que dá uma média de um atendimento a cada nove segundos! É um número alarmante, não é mesmo?

A médica Milena Fraga, da rede de clínicas AmorSaúde, destaca que a falta de sintomas é um grande desafio. O diabetes tipo 2, em particular, é conhecido como “doença silenciosa”. Muitas vezes, os níveis elevados de glicose podem ficar ocultos por anos, e o diagnóstico só acontece quando surgem complicações.

Tipos de diabetes

Embora todos os tipos de diabetes resultem em altos níveis de glicose no sangue, as causas variam bastante. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas que produzem insulina, e a pessoa precisa dela para viver imediatamente após o diagnóstico. Já o tipo 2 é um pouco mais comum, representando 90% dos casos no Brasil. Aqui, o corpo até produz insulina, mas não a utiliza de maneira eficaz.

Dá uma olhada nas diferenças:

Diabetes tipo 1 : mais frequente em jovens, é uma condição autoimune.

: mais frequente em jovens, é uma condição autoimune. Diabetes tipo 2 : mais comum em adultos, e está crescendo entre os jovens. Aqui, o problema é a resistência à insulina.

: mais comum em adultos, e está crescendo entre os jovens. Aqui, o problema é a resistência à insulina. Diabetes gestacional : surge durante a gravidez e geralmente desaparece após o parto, mas pode aumentar o risco de diabetes tipo 2 no futuro.

: surge durante a gravidez e geralmente desaparece após o parto, mas pode aumentar o risco de diabetes tipo 2 no futuro. Pré-diabetes: é quando os níveis de glicose estão acima do normal, mas ainda não são suficientes para um diagnóstico de diabetes. Um sinal de alerta para a prevenção.

Sinais que não devem ser ignorados

Embora muitos com diabetes sejam assintomáticos inicialmente, alguns sinais podem indicar problemas e merecem sua atenção:

Aumento da sede

Urinar com mais frequência

Fome excessiva

Perda de peso inexplicada

Cansaço constante

Visão embaçada

Infecções frequentes

Dificuldade para cicatrizar feridas

Fatores de risco para diabetes

Não existe um perfil único, mas alguns fatores aumentam bastante as chances de desenvolver diabetes tipo 2. Fique atento:

Excesso de peso, principalmente na barriga

Sedentarismo

Histórico familiar

Pressão alta

Problemas com colesterol e triglicerídeos

Fumar

Idade acima de 35 anos

Histórico de pré-diabetes

Diabetes gestacional anterior

Síndrome Ovariana Metabólica

A importância do diagnóstico precoce

A Milena destaca que, como o diabetes pode ser assintomático por anos, um diagnóstico antecipado é crucial. Ele permite iniciar o tratamento antes de complicações sérias. Exames como a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada são as principais formas de diagnóstico. E, se você já passou dos 35 anos, é bom ficar de olho, especialmente se tiver outros fatores de risco.

Complicações do diabetes sem tratamento adequado

Se não tratado, o diabetes pode acarretar sérias complicações. Isso inclui:

Problemas de visão, podendo levar à cegueira

Insuficiência renal que talvez exija diálise

Lesões nos nervos, provocando dor ou formigamento

Risco elevado de infarto e AVC

Problemas circulatórios nas pernas

Essas complicações podem surgir anos antes do diagnóstico, por isso é tão importante criar o hábito de fazer exames regularmente.

Hábitos saudáveis ajudam na prevenção

Os cuidados diários fazem toda a diferença na prevenção do diabetes tipo 2. A Milena indica que manter um peso adequado, praticar exercícios, não fumar e se alimentar bem são passos fundamentais.

A Organização Mundial da Saúde recomenda entre 150 e 300 minutos de atividade física por semana, além de exercícios de fortalecimento pelo menos duas vezes por semana. E não esqueça: a alimentação equilibrada é chave; um estudo mostrou que 10% das mortes em 2019 estavam relacionadas ao consumo excessivo de ultraprocessados!

Ficar atento aos sinais e se cuidar é essencial. A saúde é um carro que a gente precisa manter em dia para viajar longe e alto!