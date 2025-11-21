Transmissão de clássico paulista alcança 14 pontos na Record

Na noite de quinta-feira, 20 de novembro, a transmissão do clássico entre Corinthians e São Paulo alcançou ótimos índices de audiência para a Record, que ficou em segundo lugar na capital paulista. Durante o período em que o jogo foi exibido, das 19h30 às 21h26, a emissora obteve uma média de 11,7 pontos, com um pico de 14,3 pontos. Essa performance representou uma vantagem significativa de quase 8 pontos sobre o SBT, que ficou em terceiro lugar com apenas 3,8 pontos no mesmo horário.

Durante a partida realizada na Neo Química Arena, o Corinthians venceu o São Paulo com um placar de 3 a 1. Os gols do Timão foram marcados pelo atacante Yuri Alberto, que fez dois gols, e pelo holandês Memphis Depay, que também contribuiu para a vitória. O São Paulo conseguiu marcar um gol através do chileno Gonçalo Tapia.

Com este resultado, o Corinthians interrompeu uma sequência de duas derrotas e subiu para a 10ª posição na tabela. Por outro lado, o São Paulo acumula agora três partidas sem vitória e caiu para o nono lugar.

Essa partida, além de ser um clássico estadual, teve um impacto significativo na classificação dos times e na audiência da emissora, refletindo a importância do futebol na programação da televisão brasileira.