Números consolidados de 20 de novembro de 2025

20 de novembro de 2025

Adriana Araújo e Joel Datena no Natal Para o Bem. Foto: Band
confira os números consolidados de 20/11/2025

No feriado de 20 de novembro de 2025, a audiência de programas de TV apresentou resultados variados. O programa
Três Graças, da Globo, teve sua pior audiência em uma quinta-feira, mas ainda assim superou o tradicional Jornal Nacional em números.

Por outro lado, o especial Milton Bituca Nascimento não obteve bons resultados e fez com que a Globo ficasse empatada tecnicamente com a Record, que na mesma faixa exibiu o reality A Fazenda 17.

A Band, que decidiu encurtar o programa Brasil Urgente SP para transmitir o especial Natal para o Bem, perdeu mais da metade de sua audiência regular, refletindo a baixa aceitação do novo formato. Enquanto isso, a Record teve um destaque positivo com a transmissão de um jogo do Corinthians, que alcançou picos de 14,3 pontos de audiência.

As audiências consolidadas de quinta-feira, 20 de novembro de 2025, mostraram os seguintes números:

  • Globo:

    • Hora 1: 3,9
    • Bom Dia SP: 7,5
    • Bom Dia Brasil: 9,0
    • SP1: 10,0
    • Jornal Nacional: 19,5
    • Três Graças: 20,2
    • Milton Bituca Nascimento: 6,6

  • Record:

    • Balanço Geral Manhã: 1,4
    • Cidade Alerta SP: 7,3
    • Campeonato Brasileiro: Corinthians x São Paulo: 11,5
    • A Fazenda 17: 6,9

  • SBT:

    • SBT Manhã: 1,6
    • Primeiro Impacto: 2,3
    • Casos de Família: 4,0
    • Programa do Ratinho: 3,9
  • Band:
    • Brasil Urgente SP: 2,0
    • Natal para o Bem: 1,3

A audiência é medida em pontos, onde em 2025, cada ponto representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são importantes para o planejamento publicitário das emissoras.

