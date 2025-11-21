Números consolidados de 20 de novembro de 2025
No feriado de 20 de novembro de 2025, a audiência de programas de TV apresentou resultados variados. O programa
Três Graças, da Globo, teve sua pior audiência em uma quinta-feira, mas ainda assim superou o tradicional Jornal Nacional em números.
Por outro lado, o especial Milton Bituca Nascimento não obteve bons resultados e fez com que a Globo ficasse empatada tecnicamente com a Record, que na mesma faixa exibiu o reality A Fazenda 17.
A Band, que decidiu encurtar o programa Brasil Urgente SP para transmitir o especial Natal para o Bem, perdeu mais da metade de sua audiência regular, refletindo a baixa aceitação do novo formato. Enquanto isso, a Record teve um destaque positivo com a transmissão de um jogo do Corinthians, que alcançou picos de 14,3 pontos de audiência.
As audiências consolidadas de quinta-feira, 20 de novembro de 2025, mostraram os seguintes números:
Globo:
- Hora 1: 3,9
- Bom Dia SP: 7,5
- Bom Dia Brasil: 9,0
- SP1: 10,0
- Jornal Nacional: 19,5
- Três Graças: 20,2
- Milton Bituca Nascimento: 6,6
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,4
- Cidade Alerta SP: 7,3
- Campeonato Brasileiro: Corinthians x São Paulo: 11,5
- A Fazenda 17: 6,9
SBT:
- SBT Manhã: 1,6
- Primeiro Impacto: 2,3
- Casos de Família: 4,0
- Programa do Ratinho: 3,9
- Band:
- Brasil Urgente SP: 2,0
- Natal para o Bem: 1,3
A audiência é medida em pontos, onde em 2025, cada ponto representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são importantes para o planejamento publicitário das emissoras.