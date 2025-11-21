Casais famosos enfrentam desafios culinários no ‘Domingo Legal’

Neste domingo, o programa Domingo Legal promete uma edição recheada de entretenimento ao vivo, apresentada por Celso Portiolli, a partir das 11h15 no SBT. O programa, que está no ar desde 1993 e se consolidou como um dos principais da emissora, vai contar com competições, humor, uma viagem internacional e a participação de casais famosos.

Entre os quadros mais populares, o tradicional Passa ou Repassa estará de volta, agora em uma versão voltada para o entretenimento, com provas de agilidade e perguntas de conhecimento geral. Dois times se enfrentarão: o time amarelo, com Luíza Tomé, Felipe Folgosi e Giselle Tigre, e o time azul, composto por Mirela Janis, Fernanda Bande e Paula Mattos. Os participantes precisarão ser rápidos para evitar as punições típicas das gincanas e garantir o troféu.

Enquanto isso, uma parte da equipe estará em Foz do Iguaçu, na fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. O humorista Tiago Barnabé apresentará reportagens de lá, trazendo personagens como Narcisa, Webe e Nick Bohllas. As matérias prometem mostrar paisagens lindas e situações engraçadas, ampliando o conteúdo de viagens e variedades do programa.

Outro destaque será o quadro Comprar é Bom, Levar é Melhor, onde uma família terá tempo limitado para encher o carrinho de compras. A família Pires, de São Carlos, em São Paulo, enfrentará sete perguntas para ter a chance de ganhar até R$ 80 mil em mercadorias. Esse quadro é bastante popular e sempre gera interação nas redes sociais do programa.

Na parte culinária, o quadro Minha Mulher Que Manda vai colocar casais famosos na cozinha, sob a orientação do chef Carlos Bertolazzi. As esposas passarão as instruções para os maridos prepararem pratos sem experiência prévia. Nesta edição, os casais que aceitaram o desafio são Alexandre Frota e Fabi, Fausto Carvalho e Lilian Rocha, além de Ana Paula Almeida e Daniel Silos. Bertolazzi avaliará o sabor, a apresentação e a execução das receitas para escolher o casal vencedor.

Com uma mistura de competições, esquetes de humor e reportagens externas, o Domingo Legal se destaca por seu formato diversificado. O programa, que agora ocupa mais tempo na grade da emissora, permanece começando às 11h15, garantindo um espaço significativo na programação de domingo.

Os telespectadores poderão acompanhar a transmissão ao vivo do Domingo Legal em todo o Brasil, todos os domingos, a partir das 11h15, tanto no canal quanto nas plataformas digitais da emissora, para não perder nada das gincanas e aventuras pela tríplice fronteira.